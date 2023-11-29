債市甜蜜點浮現 布局債券 ETF 掌契機

美國聯準會升息走入倒數階段，隨通膨放緩趨勢不變，市場預期明(2024)年可望進入降息循環，展望2024年債券市場，中國信託投信持正向看待，投資人可善用債券ETF把握投資契機，可望增添未來的資本利得收入。

美國聯準會（Fed）自2022年3月展開升息以來，至今已升息21碼，而今年10月初，市場預料Fed可能會將利率停留在目前的高檔更長時間後，債券市場開始震盪，美國10年期公債殖利率更是一度觸及5%，為2008年金融海嘯以來的相對高點，如今隨美國通膨降幅優於預期，投資人對Fed升息擔憂略為降溫，使美債殖利率出現一波回檔。

展望2024年，投資人最關心的莫過於降息時程。中國信託投信固定收益投資科主管張勝原表示，10月經濟數據增長減弱，支撐市場認為Fed已經結束此波積極升息循環，同時還預期2024年將有四次降息機會。從芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具顯示來看，12月聯邦資金利率持平的機率逾九成，而明年3月及5月降息一碼的機率則不斷攀升，增添債市樂觀情緒。

張勝原認為，雖最新FOMC會議記錄相對偏鷹，但在景氣趨緩之際，未來面臨不確定風險提高之下，預期Fed將會更有耐心，且有足夠的時間來觀察經濟數據、前景變化，以及考量風險平衡，來因應緊縮政策的程度和限制利率水準的時間。

在債券ETF投資操作上，張勝原建議，當前聯準會升息循環已接近終點，預期投資級債券收益率或將來到相對甜蜜點，且依據歷史經驗，當升息達頂峰後，高評級債價格中長期也有亮眼表現，現在正是布局的好時機，待明年降息訊號出現時，可望坐擁長線債券資本利得機會。

在殖利率倒掛下，短債殖利率已來到相對高點，投資人可透過槓鈴式配置法，控制雙率風險，短債可作為短期因應波動工具，長債則作為利率反轉的投資工具，透過長短債ETF不同比例的配置，並聚焦信用評級相對高的投等債，有望創造更佳的高息收機會，同時也能控制利率與匯率風險，以降低投資組合的波動度。

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