10月壽險業獲利動能現疲 後市還有三隱憂
10月股債市動盪，壽險業實現資本利得、及匯兌利益兩大塊劇減，使10月壽險業稅前盈餘降到47億元，成長動能是近五個月來最低，累計前十月稅前盈餘1,794億元，年減38%，再加計產險業，整體保險業前十月賺1,938億元、年增23%。
其中壽險業10月單月國內外總投資淨利益（含外匯準備金淨變動）833億元，月減18%，顯示10月資本市場動盪侵蝕業者投資收益，累計前十月總投資淨利益9,638億元，年減7.4%，仍以國外投資收益年減近七成最慘。
10月美債、海外投資等級債殖利率全面飆漲，也加重壽險業約一成舊債的評價虧損，影響壽險業淨值。
據金管會統計，10月底壽險業淨值1兆8,403億元下探今年來低點，較上月續減1,243億元，連三個月淨值已減少逾3,200億元。
法人說，11月債市殖利率回落、股市轉好，可略緩壽險業金融資產未實現損失和淨值，但後市仍有三大隱憂，一、台幣升值，美元資產評價大減，壓縮資本利得實現空間，二、台幣升值也讓壽險業匯兌利益大減，壓縮獲利，三、2026年將接軌ICS2.0，資本需求大增，2024年增資壓力仍在，市場保守看待壽險類股。
金管會公布今年前十月保險業獲利、淨值和匯兌成本。
10月單月壽險業稅前盈餘47億元、月減81%，累計前十月賺1,794億元、年衰退幅度再降到38%，月減幅擴大是因實現資本利得及匯兌利益均大減，年衰退幅度續收斂則因去年低基期所致。
10月單月產險業稅前盈餘20億元，月減28%也是四個月低點，主因是業務承保和財務投資收益均衰退，累計前十月賺144億元，較去年同期是「虧轉盈」，合計產壽險業前十月共賺1,938億元則已較去年同期成長23%。
保險局官員說，前十月壽險業獲利較去年同期仍衰退，主因是淨投資收益年減少776億元或7.4%，產險業較去年同期「黑翻紅」則是因業務承保收益較去年同期增加所致。
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