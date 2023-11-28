633家上市櫃公司 2024年股東會得提早公告議事手冊

金管會已完成修法程序，2024年起將擴大要求資本額20億元以上或陸外資持股逾30%的上市櫃公司，得提早在股東常會開會的30天前，就需將股東會議事手冊和相關會議補充資料上傳網站公告；依此新規，以今年7月底數字來看，估2024年將有633家公司適用。

依現行規定，上市櫃公司只需在股東會開會前21天，上傳議事手冊和資料；新制則是開會前30天，例如每年6月底開股東會，上市櫃公司就得需在5月底上傳資料。

證期局副局長高晶萍說，主要是為了讓投資人提早知悉上市櫃公司股東常會的各項議案，有更充裕時間了解股東會相關資料，以利股東參與股東會。

之前已經規定，資本額100億元以上需提早30天上傳資料，這部分已有294家合規，這次再擴大適用範圍到資本額20億元以上或陸外資持股三成者，則新增了339家，等於2024年股東常會上，有633家上市櫃公司都得提早一個月上傳資料。

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