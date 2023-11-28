PwC調查：高達94%投資人擔憂企業永續報告「漂綠」

PwC今（28）日發布《2023全球投資人調查報告》指出，投資人對於氣候變遷憂心程度顯著增加，已與對資安風險擔憂程度相當。且高達九成四投資人認為，企業永續報告中呈現的永續績效有「漂綠」可能性。

隨著對減碳重視，全球投資人更關注氣候變遷。PwC報告指出，投資人雖能接觸來自企業、第三方機構等多元消息，但對資訊信任程度卻持續下探。

調查顯示，投資人對財報信任度最高，反之企業的永續資訊揭露，卻是投資人最不信任的消息來源之一，高達94%受訪者表示，企業永續報告含有「未經證實的永續聲明」，比率較2022年的87%增加。其中更有15%表示永續報告中有很高比率的聲明均未經證實。

基於漂綠疑慮，投資人更加尋求政府主管機關協助，希望從企業報告書中找到清楚、一致性訊息，有近六成投資人認為，企業若能遵循永續揭露準則等規範，將能滿足投資人多數資訊需求，藉以進行投資決策。

有近七成受訪者指出，企業若能成功管理永續議題，將會增加對其投資部位；也有六成七投資人表示，企業若能改變商業行為，對社會、環境產生正向影響，將增加對該公司投資。

根據2023年調查，投資人認為企業未來一年面臨最大威脅依序為通膨（46%）、經濟動盪（39%）、地緣政治衝突（34%）、資安風險（32%）、氣候變遷（32%）、社會不平等（21%）、健康風險（20%）。

雖投資人關注的威脅排名並未明顯變動，但可觀察出，對通膨、經濟動盪的擔憂在2022年皆超過六成，到了2023年已大幅下滑；反觀對氣候變遷的憂心程度，從2022年22%上升至2023年的32%，已與對資安風險的擔憂程度相當。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺表示，投資人不僅關注企業如何因應氣候變遷和科技變革，甚至提出愈來愈多具體而艱難的問題，包括永續議題與企業財報的連結、對財務績效影響，企業永續報告須不斷進化，以提供可信任資訊。

除氣候風險外，AI及新興科技儼然是投資人關注議題，有超過六成投資人表示，企業加速導入AI非常或極度重要，若納入回答「略為重要」的受訪者，有高達85%認可導入AI重要性。

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