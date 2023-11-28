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春節前交屋潮及新青安推升 10月房貸年增率連5增
金管會今日最新公布，10月底的房貸餘額為9兆7891億，年增率6.15%，已是連續第5個月增加，對此銀行局副局長童政彰說明，主要因為新青安及公教住宅貸款，且適逢每年第四季，春節之前都會有交屋潮發酵，因此，出現連續第5個月年增率上揚。
國銀房貸年增率，從110年6月起的10.29%高點，近2年來緩步下降，但近半年來已連續5個月從谷底回溫增加，主要仍和公教住宅房貸及新青安上路的措施有關。
統計也顯示，10月底的建築融資餘額36178億，年增率為5.78%，一佔從110年1月的最高年增率16.77%續降，10月續來到最低點，童政彰對此分析，主要由於健全房市政策、央行升息、通膨拉高建材價格三大因素，使建商在推案上也趨保守。
銀行局統計也顯示，銀行法74-2在10月底的平均比例為26.77%，分子14兆，分母為52.3兆，截至112年10月底，超過29%有1家，28%至29%有4 家，27%至28%有12家，其中，28%至29%增加一家，主要和存款減少、不動產放款增加有關，而27%至28%多增2家，則和存款雖然增加，但不動產放款增加更多有關。
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