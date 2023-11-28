中植集團資不抵債免驚 台灣金融業全無曝險

中植集團資不抵債，再度引起外界對金融業大陸曝險的矚目，對此，銀行局副局長童政彰回應，金融業對中植集團整曝險為零之外，金管會在大陸地區營運監理目前主要有四大重點，包括：1. 曝險限額控管；2. 強化備抵提列；3. 明訂投資政策；4. 產經風險的控管。

童政彰說，兩岸管理辦法已明訂，資金拆借不能超過上年度淨值的1倍，截至第三季底，全體銀行的淨值比為23.8%，總曝險金額為1.01兆（淨值4.24兆）。

至於強化備抵提列，童政彰表示，是要強化承風險，吸損失能力，因此已要求對第一類大陸授信資產的備呆提列，要從1%提高至1.5%。

對於明訂投資政策，童政彰表示，已要求國銀檢視大陸地區投資曝險情況，也要複核相關管控措施；他也指出，針對大陸曝險，亦要求銀行要衡酌監管措施，及國際政經情勢，建立產業及政經風險評估及管控機制。

商品推薦