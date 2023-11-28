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穎崴註銷限制員工股減資 每股淨值增至98.09元

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

穎崴（6515）今(28)日公告註銷限制員工權利新股已完成資本變更登記事宜，註銷前每股淨值為新台幣98.08元，註銷股份減資後，每股淨值為新台幣98.09元。

穎崴提到，公司原實收資本額為新台幣347,840,000元，股數34,784,000股。註銷限制員工權利新股減資新台幣43,800元，股數4,380股。註銷股份減資後實收資本額為新台幣347,796,200元，股數34,779,620股。

新台幣 減資

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