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電話與簡訊詐騙仍氾濫 六成台灣人每周至少遇一次詐騙

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

雖然政府喊出多項打詐策略，詐騙橫行仍是常態。信任科技服務商Gogolook（走著瞧）（6902）近期發布首部《亞洲詐騙調查報告》，在台灣調查約5,000名受訪者中，發現數位詐騙加速蔓延；近6成民眾每周至少面臨一次詐騙、其中2成民眾每天接觸；從電話、簡訊、通訊軟體到社群媒體，詐騙滲透到民眾每天使用的數位平台中，不論是社群媒體內檢舉不完的釣魚廣告，或是通訊軟體內推薦飆股的陌生好友，辨別詐騙已經成為生活日常。

根據Gogolook《亞洲詐騙調查報告》分析，在台灣有高達6成民眾每周至少面臨一次詐騙，其中16.8%的受訪者「每天面臨至少一次詐騙」、22.5%的受訪者「一周面臨數次詐騙」、「一周面臨一次詐騙」的受訪者則佔19.6%，詐騙媒介包括數位廣告、通訊軟體、Email、電話與簡訊等；個資盜用盛行，假帳單、購物、投資詐騙仍猖獗。

電話、簡訊為主要手段

Gogolook《亞洲詐騙調查報告》針對台灣民眾的調查，「電話」以及「簡訊」仍然是詐騙主要手段，各皆有50%的民眾在一年內遇上過詐騙電話或簡訊，台灣今年最常見的騙術為催繳水電費或交通罰款的釣魚簡訊，在民眾點選簡訊內的釣魚網址進入假網頁，因詐騙金額不大，多數受害者不疑有他的輸入信用卡資訊造成後續盜刷。

台灣社群平台用戶總數高達2,020 萬人、佔全國84.5%人口，台灣人平均每日上網時間超過7小時，也帶動詐騙手法與潛伏管道也走向「數位化」。

Gogolook《亞洲詐騙調查報告》揭露，社群媒體（34.3%）、數位廣告（27.7%）以及通訊軟體（24.8%）各別為民眾最常遇過詐騙的三大數位媒介，詐騙集團瞄準Facebook、LINE兩大主流平台更是主要詐騙管道。

近年股市熱潮延續，導致「投資詐騙」橫行，詐騙集團先是利用臉書等社群平台，假冒知名分析師與公眾人物肖像大量投放詐騙廣告，引導至LINE群組或是個人對話進行「養、套、殺」。針對詐騙訊息從簡訊蔓延至各大數位通訊平台，使用Android的民眾也能藉由安裝Message Checker等免費防詐助手先行過濾各類App訊息通知內的詐騙連結，提高數位防詐力。

值得關注的是，年輕族群愛用的Instagram也逐漸成為風險，詐騙集團使用生成式AI製圖或盜用圖片製經營假帳號，以交友為名義向其他用戶攀談、博取信任，一步步引導至愛情詐騙的陷阱。而蝦皮購物（Shopee）則因以個人賣家為大宗，較易發生網路購物詐騙，仰賴金流機制防堵消費糾紛。

近年來台灣個資外洩事件頻傳，連帶成為詐騙攻擊的起手式。除了企業或公部門資料庫遭駭外，民眾因點選陌生連結進到釣魚網頁，在逼真的假網頁中不慎輸入信用卡資訊、網銀或是社群帳密而遭到盜用。因此，在申辦數位服務的時候，鼓勵民眾應開啟「二階段認證」提升個人資訊安全的保障，或多加利用Whoscall App內「檢查連結」新功能，在點選陌生連結前養成檢查習慣。

詐騙集團 社群媒體 數位廣告

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