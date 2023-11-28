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康和證蟬聯「幸福企業金獎」 朝創新綠色金融前進

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

康和證券（6016）蟬聯榮獲2023年的1111人力銀行金融管顧類「幸褔企業金獎」，代表其良好完善的薪資福利、休假制度、工作生活平衡、幸福健康職場、人才職涯發展等各方面均獲致肯定，更是公司及全體員工的榮耀。

康和證券董事長鄭大宇表示，幸福健康職場就是要提供最佳的舞台，照顧員工與讓人才發揮最大的價值，使勞資雙方成就幸福共好，良好的福利與人才培育才能讓好的人才繼續留下，因此長期積極投入留才、育才，培養優質關鍵競爭力，致力提供員工最完善的照顧，落實企業永續發展。

由1111人力銀行舉辦的2023年幸福企業票選活動，經過3個月網路票選及秘密客兩階段評比，且必須具備幾個要件方能榮獎，如薪資獎金獲致認同、員工休假優於勞基法、有良好的升遷制度等等。

鄭大宇進一步強調，「對員工好，提升的是工作效率，影響的是服務品質」，這是用人唯才、獎勵績優的原則，建構完整的進用與獎勵措施，除業績獎金外，更於年終提供部門與團體績效獎金、年度考核獎金等，也經常辦理活動提供競賽獎勵及各項補助措施與津貼等。

康和證並自去年8月開辦員工持股信託，協助同仁達到長期儲蓄、累積財富，以保障未來退休或離職後的生活安定，更全力營造健康安全的友善職場，公司提供免費健檢，其巡迴健檢方式讓員工免去舟車勞頓，並依年齡區別提供不同健檢項目。此外，公司定期辦理紓解壓力、促進身心健康的健康講座，也設置員工休閒運動中心，籃球機、撞球桌、各式健身器材及KTV等，幫助同仁維持良好健康的運動習慣。

康和證券營造幸福職場，關懷照顧弱勢不遺餘力，南崁分公司連續6年獲頒桃園市進用身心障礙者工作績優機關優等獎肯定，今年更榮獲最高榮譽「楷模獎」殊榮，主要是南崁分公司進用身心障礙者比例高達20.4%，且平均服務年資超過15年以上，總公司今年配合政府推動視障就業，進用視障按摩師，同仁亦可舒壓按摩，增進身心健康，廣受同仁好評。

康和證致力以「幸福、健康、永續」打造良好之職場工作環境，今年同時取得「ISO 45001職業安全衛生管理系統、ISO 14001環境管理系統」雙認證，並首獲教育部體育署之運動企業認證，一步一腳印落實ESG永續經營。

職場 運動 健檢

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