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國泰首席經濟學家林啟超：明年股市「或躍在淵」、債市「飛龍在天」

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
國泰世華銀行。國泰世華銀行／提供
國泰世華銀行。國泰世華銀行／提供

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今（28）日指出，明年景氣可用「見龍在田」四字形容，須關注升息後座力對景氣的逆襲；債券則是「飛龍在天」，債券價值凸顯，短線對資本利得不宜過度期待；股市「或躍在淵」，補庫存行情及獲利成長、水逆下震盪走揚；匯市則是美元「亢龍有悔」，美國降息預期擾動，美元高位盤整漸受挑戰。

國泰世華銀行下午2時舉行2024年全球投資趨勢論壇：「後升息時代的穩健資產策略」，全球最大避險基金橋水 (Bridgewater) 資深投資專家Patrick Dimick與國泰世華首席經濟學家林啟超跨海同台，分別發表最新的2024年總經觀點。

林啟超會中指出，明年景氣在製造業存貨近底，訂單緩增但政策紅利不足，需慎防中國大陸去槓桿下的緩成長，未來三至五年，全球將面臨低經濟成長與較高的通膨環境；因此，他用「見龍在田」四字形容，巨龍已經出現在田野上、但還沒有飛上天，需關注升息後座力對景氣的逆襲。

債券則是「飛龍在天」，意即債券價值凸顯，但短線得於資本利得不宜過度期待。林啟超認為，美歐升息可能結束，降息最快至明年下半年，因此，短券較現金更有吸引力，長券提供過去更具價值的穩定金流。

至於股市，補庫存行情及獲利成長，將於「水逆」下震盪走揚；林啟超表示，半導體重啟循環、AI加速新訂單的動能，本益比擴增有限、企業盈餘有望成長，補庫存行情勝於資金行情。

匯率則是「亢龍有悔」，美國降息預期擾動，美元高位盤整漸受挑戰。林啟超表示，美國貨幣政策若進一步偏「鴿」，美元將高位回落，歐日經濟仍疲，美元欠缺大空頭條件，新台幣匯率將在美國利率及台股行情間拉扯。

國泰世華 美國 升息

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