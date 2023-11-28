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首購族硬著頭皮扛30、40年房貸 房貸期數首度突破300期

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

全台房價高漲，民眾房貸只能愈揹愈長。根據不動產資訊平台最新資料顯示，今年第3季國人新購置住宅平均貸款期數已達到305期，約為25.4年，再創歷史新高，且這也是統計以來首度超過300期，由於時間點就出現在新青安政策房貸上路之際，推估因是使用長年期房貸的比例增加，六都中，期數最高的是高雄市的348期。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，簡略推估若平均房貸期數300期，就可能使用20年期與30年期的比例各半，若平均超過300期，代表使用30年期房貸已經成為市場主流，尤其房價高漲後，民眾只能透過長年期房貸降低購屋負擔。

另外，銀行對於30年期房貸也視為正常的房貸條件，並未對於成數與利率訂立差別條件，在銀行也支持狀況下，使用長年期房貸愈來愈為普遍。

統計今年第3季全國平均房貸期數為305期，一口氣較上一季增加了10期，增加期數是過去50季以來最多的一季，可能與新青安貸款上路後，首購族大量使用30年期房貸有關，加上可能又有少部分使用到40年期的狀況。

若以各區域來看，平均房貸期數最高的是高雄市，今年第3季平均貸款期數達到348期，平均高達29年，曾敬德表示，高雄市6月新房子第一次登記高達3千餘戶，8月第一次登記也有2千餘戶，新房子交屋爆大量，可能申請房貸時大量使用30年期房貸，拉高整體平均貸款期數。

第二名則是台南市的336期，新竹縣則是323期，六都其他都會區除了台北市以外，也都在300期以上，台北市則是平均290期，可能與區域內換屋族較多，不想再揹房貸太久有關係。

資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋
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