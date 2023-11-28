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元大期六度「親送」宅配物資到府 締造溫暖冬日

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大期貨攜手社團法人復生食物銀行全人關懷協會舊莊1919服務中心，參與「1919食物銀行」物資運送公益活動。(元大期貨/提供)
元大期貨攜手社團法人復生食物銀行全人關懷協會舊莊1919服務中心，參與「1919食物銀行」物資運送公益活動。(元大期貨/提供)

生活在四季如春，物產豐饒，器物應有盡有的台灣，飢餓的問題似乎離多數人很遙遠。但在現今貧富差距大的社會中，對於許多弱勢家庭來說，需縮衣節食才能勉強度日。所幸許多企業公司會紛紛捐贈物資到各個基金會、救助協會…等，一同落實企業社會照顧的責任。元大期貨（6023）自2022年12月起攜手社團法人復生食物銀行全人關懷協會/舊莊1919服務中心，參與「1919食物銀行」物資運送公益活動，兩個月一次親送雙月份量物資給需要幫助家庭，溫飽不間斷持續締造溫暖，截至11月已持續六次的深度關懷。

元大期貨認為，眼下最急缺除了物資外，還有將物資分送到需要的人手裡，並給予溫暖關懷的「陪伴」，許多家庭因為一些特定因素，無法前往救助協會領取物資。活動始於南港舊莊復生教會，與元大投信共同參與公益盛事，協力將兩個月的生活物資裝袋，再分組將物資送至社區經濟弱勢的家庭，深入社區與家庭中進行關懷，透過這些志工關懷付諸實際行動力的舉措，期望能夠幫助更多有需要的家庭，渡過這個寒冷季節。元大期貨著重本業成長同時，更呼籲同仁積極參與公益活動，讓ESG（環境、社會和治理）徹底深入企業文化，成為企業DNA，以高標準自我要求樹立業界標竿典範。

元大投信 期貨 公益活動

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