元大期六度「親送」宅配物資到府 締造溫暖冬日
生活在四季如春，物產豐饒，器物應有盡有的台灣，飢餓的問題似乎離多數人很遙遠。但在現今貧富差距大的社會中，對於許多弱勢家庭來說，需縮衣節食才能勉強度日。所幸許多企業公司會紛紛捐贈物資到各個基金會、救助協會…等，一同落實企業社會照顧的責任。元大期貨（6023）自2022年12月起攜手社團法人復生食物銀行全人關懷協會/舊莊1919服務中心，參與「1919食物銀行」物資運送公益活動，兩個月一次親送雙月份量物資給需要幫助家庭，溫飽不間斷持續締造溫暖，截至11月已持續六次的深度關懷。
元大期貨認為，眼下最急缺除了物資外，還有將物資分送到需要的人手裡，並給予溫暖關懷的「陪伴」，許多家庭因為一些特定因素，無法前往救助協會領取物資。活動始於南港舊莊復生教會，與元大投信共同參與公益盛事，協力將兩個月的生活物資裝袋，再分組將物資送至社區經濟弱勢的家庭，深入社區與家庭中進行關懷，透過這些志工關懷付諸實際行動力的舉措，期望能夠幫助更多有需要的家庭，渡過這個寒冷季節。元大期貨著重本業成長同時，更呼籲同仁積極參與公益活動，讓ESG（環境、社會和治理）徹底深入企業文化，成為企業DNA，以高標準自我要求樹立業界標竿典範。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 榮登 Google 熱搜景點不同命 北市這兩處店租一漲一跌
▪ 租屋族看過來、房租扣除額若提高至18萬 財政部曝光稅損約在30億
▪ 55坪以上淪毒藥？全台交易減8成、新北1季只賣241戶
▪ 台中高鐵特區十年標出2.6萬坪土地 壽險業認證這區穩賺
▪ 台中13期首案將登場 品牌建商爭相曝光成為房市新熱區
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言