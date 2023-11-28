近半年台股基金前十強績效平均36.8% 法人：關注本周美國利率決策會議

根據CMoney統計至24日，以近半年台股基金前十強績效顯示，平均績效仍有36.8%的好成績，其中又以科技基金類型居多。展望後市，法人仍看好台股基金後市表現；展望本周，未來市場焦點將轉向美國利率決策會議，因此本周官員談話將格外受到關注。

街口投信表示，儘管市場對升息預期有所趨緩、降息預期有所提升，但在FOMC官員整體談話仍中性較偏鷹派之下，短期來看美債利率或有上行可能，可能壓抑美股特別是科技股表現。

而此次黑色星期五銷售仍偏保守之下，對於消費股的提振可能不若往年，唯市場原本就普遍預期由於通膨高檔、超額儲蓄逐漸耗盡、就業市場放緩，第四季銷售將有所回落，因此對於消費及零售股的修正料將相當有限，預期短期將呈現區間震盪格局。

展望後市，瀚亞菁華基金經理人鄭行甫表示，時序進入2023年第4季下旬，歐美外資進入感恩節、聖誕節假期，將使台股交易量有季節性減少所導致之波動性上升，惟中長期科技產業谷底回升態勢明確、且2024年為AI/NB/PC規格升級之主要年份，建議逢回布局，持續看好IC設計、運動紡織、半導體、AI概念股。

日盛上選基金研究團隊也表示，伴隨傳統旺季到來，AI族群仍是盤面重點，展望後市，預期至2024上半年主流股仍以AI 科技股領軍，手機除了iPhone 15正式發表，近期各大品牌廠庫存去化也接近尾聲，筆電迎來急單等，基本面可望帶動盤面氣勢，加上國際股市投資氛圍好轉，台股可望重新回歸基本面獲利逐季上修的多頭趨勢，中長期展望正向樂觀。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢補充，今年是台灣總統大選前一年，而選前多半會推出各種政策利多，特別是台灣重點產業半導體、電子有機會受惠更多，如在選前三個月進場布局，是收穫正報酬的相對較好時機。

商品推薦