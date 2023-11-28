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雲端自律規範 銀行業明年2月前完成

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

知情人士透露，銀行公會已在本月中旬首度召開工作會議討論雲端自律規範，並提高位階到由金控集團層級成立工作小組，預計在明年二月之前完成。金管會則提出五大重點以保護民眾權益。

金融圈人士指出，金管會目前積極推動相關的上雲規範，和戰時金融服務不中斷的演練密切相關；此外，資料上雲後，能加快資訊系統演算功能，使包括客服、徵審等線上運作速度加快，讓民眾未來使用線上金融服務更快速、精確，以及資料上雲之後，更能使銀行資訊系統更有空間進行多樣的服務，是重要的訴求。

金管會也要求釐清銀行與雲端業者間在資安跟防駭權責歸屬，以免發生問題無處究責。知情人士說，銀行公會將邀Google、微軟、亞馬遜等三大跨國雲端公司開會，以使自律規範內容更能接軌國際規定。

至於金管會對自律規範提示五大重點，第一，使用雲端服務的治理框架，並考量使用雲端服務對金融機構治理和運營模式影響；第二，使用雲端服務的安全管理，應執行適當盡職調查及持續監控雲端服務安全性；第三，應制定流程來識別、衡量、監控和控制與雲端服務相關風險；第四，使用雲端服務應有資訊安全維護意識及人員培訓計畫；第五，金融機構和雲端服務業者的合約應明確說明雙方責任畫分。

知情人士也說，針對和雲端業者簽訂的契約，金管會要求透過合約約定，確保雲端服務業者有能力執行資料安全及營運相關要求，必須考量資料保密和控制所有權等七點事項。

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