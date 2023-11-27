殯葬大亨吳珅篁病逝、享壽60歲 「往生室變五星飯店」一戰成名

萬安生命集團榮譽董事長吳珅篁，上周三（22日）在家屬陪伴下安詳離世，享壽60歲；他與今年三月病逝、享壽65歲龍巖集團總裁李世聰，以及今年70歲的國寶集團總裁朱國榮，並列殯葬三大亨。

吳珅篁25歲時，以5萬元成立「萬安禮儀鮮花店」起家，2003年與弟弟吳賜輝共創立萬安生命，並以「將醫院往生室布置得如五星級飯店般典雅」，一改外界陰暗印象，聲名大噪。

2008年萬安生命為已故台塑集團創辦人王永慶，廣達副董梁次震夫人梁秀卿、藝人高凌風等舉辦告別式，再讓萬安生命在殯葬業地位再次向前挺進。

吳珅篁2010年即卸任董座一職，至今萬安生命每年服務的喪禮近一萬件，換算集團年營收超過30億元。

萬安生命集團23日發表聲明表示，對於榮譽董事長離世，深感哀痛與不捨，他將往生室管理導向專業經營模式，並用前瞻思維引領產業創新，不僅是一位企業家也是一位慈家，且對社會秉持付出愛心、讓善循環，成為行善的目標；感謝各界的關心與關懷，目前治喪事宜正由集團共商籌備。

吳珅篁18歲時出現關節不適症狀，23歲時確診罹患僵直性脊椎炎，至此飽受疾病折磨逾40年；在太魯閣號出軌事件奪49人命後，他深感生命可貴，暫緩心臟配對移植，並個人捐助200萬元，提供一千萬元喪葬用品協助失親家庭。

鮮少露面的他，近年因大舉投資上市建商，備受市場關注，又以大華建設、全坤建設，最為市場熟知；其中華建因手握兩大重量級開發案，包括復興SOGO正對面的「懷生段案」，以及台北車站附近的「太原路案」，在看好兩大案開發價值以及華建未來營運潛力，他對華建股權不斷加碼，一度撼動公司經營權。

2017年華建股東會上，以前董事長林文亮家族為主的公司，以及以吳珅篁家族旗下的泰有投資、長昇國際兩大法人股東為首的市場派，雙方爆發激烈攻防戰，最終公司派大獲全勝。

罕見露面的他，在2019年主動召開記者會表示，有意發動股東會臨時會，但不是為了搶經營權或是炒股，是希望和經營者林文亮家族雙方好好合作，要把大華建設這個品牌重新擦亮，目的是希望華建變得更好。

最終2020年，在寶佳少東林家宏盟軍幫助下，穩住華建經營權，吳珅篁家族旗下的泰有投資、長昇國際兩大法人股東，自2020年四月起陸續以鉅額交易方式轉讓持股，兩家公司共申報轉讓20,375張股票；截至今年10月，華建前10大股東名單中，未見兩家法人公司，華建目前最大股東為林家宏所有的佳峻投資、持股達31.81%。

對此華建稍晚指出，對於股東好朋友的離去深表遺憾。至於個別股東最新持股訊息，因未及股東會之時，公司無法得知個別股東最新持股狀況。 萬安生命集團23日發表聲明表示，對於榮譽董事長離世，深感哀痛與不捨，他將往生室管理導向專業經營模式，並用前瞻思維引領產業創新，不僅是一位企業家也是一位慈家，且對社會秉持付出愛心、讓善循環，成為行善的目標；感謝各界的關心與關懷，目前治喪事宜正由集團共商籌備中。取自萬安生命官網。

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