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北富銀網銀、行動銀行登入卡卡 公司回應了

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

時序進入年末，金融業資訊系統不穩定消息頻傳。今（27）日下午，市場傳出消息，有民眾在登入台北富邦銀行網銀時畫面一片空白、行動銀行也爆出登入時出現系統不穩定狀況，引發網友一片哀嚎聲。

對此，北富銀回應，今日網路銀行及行動銀行瞬間交易量較大，導致部分客戶登入時碰到系統運作緩慢的狀況，目前系統已恢復正常。

台北富邦銀行 網銀 金融業

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