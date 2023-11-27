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怕意外住院？中國人壽「免費保單健檢」幫確認保障足夠

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
「中國人壽闔家安康LINE」推出免費保單健檢，助公教人員善用保險超前部署樂退生活。中國人壽／提供
「中國人壽闔家安康LINE」推出免費保單健檢，助公教人員善用保險超前部署樂退生活。中國人壽／提供

開發金控（2883）旗下中國人壽的「中國人壽-闔家安康LINE」，10月初針對公教人員推出退休力檢測活動，吸引超過5,000名公教人員參與。為回饋公教人員對「中國人壽-闔家安康LINE」的支持，也特別推出「免費保單健檢」活動，協助公教人員提前檢視自身保障，完成保單健檢還可憑專屬序號開啟幸運轉盤，有機會獲得最高1,200元的超商購物金。

根據退休力檢測活動的測驗結果統計，公教人員最擔心的退休問題第一名為「突發意外住院」，認為最需要的退休首選保障產品則為「長期照顧保險」；此外，有將近25%的受測者表示，退休後主要經濟依靠為政府退休金制度，然而，僅有14%的受測者認為靠政府退休金制度就足以養老。可見，其實多數公教人員並未認真思考退休後的經濟規劃，或是善用保險超前部署樂退生活。

中國人壽持續關注超高齡社會與少子化衝擊等議題，並於「中國人壽-闔家安康LINE」舉辦「搶救退休金大作戰」系列活動，幫助公教人員透過退休力檢測，提前正視退休後的相關課題。根據測驗結果統計，公教人員最擔心的退休問題前三名依序為：突發意外住院(30.6%)、經濟保障不夠(20.8%)、罹患長照疾病(18.6%)。公教人員認為退休後最擔憂自己若是突然發生意外或疾病，沒有足夠的經濟能力支付醫療及長照費用，也擔心因此造成家人的負擔。

另外，調查結果也顯示，公教人員覺得退休最需要的前兩大保險保障為：長期照顧保險(30%)、健康醫療保險(28.9%)；當被問到退休後每個月需要多少生活費才夠用，有33%的受測者認為至少要新台幣(以下同)3-6萬，卻僅有2成的人開始透過存股或基金的方式增加被動收入。即使已經準備好退休後每個月有3-6萬的生活費，看似足夠，但若是遇到突發意外住院或罹患有長期照顧需求的疾病，一個月將再增加至少6-10萬的醫療與長照費用，對退休生活勢必帶來相當程度的影響。

有鑑於此，中國人壽建議公教人員可透過投保專屬公教人員及公營機構人員的「闔家安康2.0」團體保險專案不同方案內容，獲得定期壽險、傷害保險及醫療保險，並提供特定意外事故加倍保險給付等保障，且保障對象除可擴及到配偶、子女及父母外，更可進一步善用「中國人壽-闔家安康LINE」的線上專屬諮詢團隊，協助規劃中國人壽長照、健康醫療等多元商品，提早轉嫁未來可能的風險，提早做好安心的樂退準備。

退休金 中國人壽 保險

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