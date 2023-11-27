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統一證券委託回報系統出現異常 明日可恢復正常

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

證券商APP「傳雞瘟」，多家券商傳出當機後，統一證券也出現災情；統一證券表示，APP系統並未出現問題，不過，在下單委託回報方面出現延遲現象，雖截至今（27）日收盤時還未完全解決，不過，明日應可恢復正常。

今日多家券商接連傳出股票APP當機消息，前十大券商中，有多家傳出問題，而統一證券也在其中，不過，統一證券指出，問題僅發生在下單委託回報延遲，主要是更新交易系統的架構後所發生，因為在盤中時，不宜變動機器架構，因此，截至收盤時，並未完全解決問題，但明日應可恢復正常。

經了解，統一證券也不排除還原為舊有的交易系統架構，如此即可完全解決問題，目前相關單位正在進一步研究如何排除異常現象。

APP 證券商 股票

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