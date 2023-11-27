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王道銀法說會／潤寅詐貸案衝擊告終 資產品質大幅改善成績優生

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

王道銀行（2897）今天下午舉行第3季法說會，公布資產品質至10月已大幅改善，王道銀行逾放比截至10月底已大幅降低至0.16%，備抵呆帳覆蓋率則是大幅提升至965.4%。

王道銀行法說會揭露，截至2023年9月底，全行逾放比為0.34%，備抵呆帳覆蓋率為439.6%。王道銀解釋，逾放比偏高主因受2019年潤寅集團詐貸案件影響，但是王道銀已於今年10月取得潤寅詐貸案擔保品的分配款，約3億多元，因此資產品質大幅改善。

2019年爆發潤寅詐貸案，多家銀行應收帳款承作因而產生大筆呆帳、淪為苦主，王道銀行是所有銀行放款金額最大的一家、達近15億元，之後逐漸調整資產品質，至10月終大幅改善。

王道銀行 法說會

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