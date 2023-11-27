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富邦投信與台大等四校 2023校園資產管理人才培育計畫圓滿落幕

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中山大學全體學生合影。第一排右三為富邦投信股權投資部主管謝育霖，右四為中山大學主任林欣郁。（富邦投信/提供）
中山大學全體學生合影。第一排右三為富邦投信股權投資部主管謝育霖，右四為中山大學主任林欣郁。（富邦投信/提供）

富邦投信與臺灣大學等四所學校共同舉辦的2023校園資產管理人才培育計畫，已在11月中正式圓滿落幕。這屆總計有105名學生，以「將ESG導入投資流程」作為期末專案報告，順利完成計畫。這屆參與人數創下新高，較去年的77名，增加36%：而總修習時數，亦比去年提高20%以上。富邦投信透過投研團隊的帶領，讓學生探討分析ESG用於股票投資後的效益，藉由實作演練，培養學生進入資產管理業就能擁有即戰力。本計畫結束，富邦投信也提供各校1-2名實習工讀名額，讓學生可以延續課堂所學，作為踏入職場前的試金石。

富邦投信總經理林欣怡表示，六年前，富邦投信即與臺灣大學進行資產管理人才的培育，這幾年，包括中山大學（3年）中正大學（2年）以及暨南大學今年也加入這個行列。因為參與報名人數踴躍，包括中山大學及中正大學，今年分別增額錄取4名，再加上新加入的暨南大學20名學生，使得今年的校園培育計畫總人數突破百名，較去年增加36%。此外，今年也擴大舉辦校際聯合企業參訪活動，讓四所大學的師長、學生得以一起交流。

林欣怡指出，今年的培訓課程規劃，與往年有許多的不同，首先，擺脫疫情的干擾，今年所有課程改為實體課堂執行，投研團隊分批至各校向學生介紹何謂ESG？ESG的投資趨勢與運用等等投資顯學。為了讓學生可以進行研究員、經理人的工作角色演練，每一堂課皆會設計隨堂的作業或課題，以小組為單位，讓學生蒐集資訊、整合資料，進而完成一份簡易報告，並且上台分享。經理人再透過學生的上台報告，給予建議與評比，這樣動態互動式的上課模式，讓學生備感充實，收穫良多。

林欣怡說，富邦投信近年積極建構的ESG導入投資流程，用深入簡出的方式，設計一套適合學生研讀的課程，傳授給參與今年計畫的百位學子，同時，由基金經理人帶領，讓各位同學透過實作，探討分析ESG用於股票投資後的效益。每一小組由專業經理人實際帶領，透過課堂上所學習的ESG各種因子，自行挑選投資標的(這次實務演練以台股為主)導入投資組合中，透過各組合的績效表現，探討分析ESG用於股票投資後的效益，並在期末進行成果發表。如此手把手的教導方式，讓學生未來若踏入資產管理行業，就能具備最基本的即戰力。

林欣怡表示，與過去幾屆的差異是，今年度培育計畫結束後，該公司將提供每所學校一至二名學生工讀實習，期間為3~6個月，讓學生在踏入職場前，就有先行體驗的機會，讓學生對於未來職涯規畫能進一步地提前準備。同時，也希望藉此拋磚引玉，讓更多資產管理人才得以受到更多的培育與重視。

臺灣大學期末專提報表現特優獎的小組合影。第一排左三為富邦投信股權投資部主管謝育霖。（富邦投信/提供）
臺灣大學期末專提報表現特優獎的小組合影。第一排左三為富邦投信股權投資部主管謝育霖。（富邦投信/提供）
中正大學全體學生合影。第一排左四為中正大學財務金融系李佩璇系主任、左五為富邦投信股權投資部主管謝育霖、左六為中正大學財務金融系助理教授黃冠瑛。（富邦投信/提供）
中正大學全體學生合影。第一排左四為中正大學財務金融系李佩璇系主任、左五為富邦投信股權投資部主管謝育霖、左六為中正大學財務金融系助理教授黃冠瑛。（富邦投信/提供）
暨南大學期末專題報告表現特優獎的小組合影。左三為富邦投信基金經理人高晧欣，右三為暨南大學財務金融系主任賴雨聖系（富邦投信/提供）
暨南大學期末專題報告表現特優獎的小組合影。左三為富邦投信基金經理人高晧欣，右三為暨南大學財務金融系主任賴雨聖系（富邦投信/提供）

富邦投信 ESG

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