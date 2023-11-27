12月除息台股ETF 前五強拚比

台股大盤9月下旬以後開啟一波先下後上的震盪走勢，9月中至10月底，加權指數下殺5.43%，同期間台股ETF平均修正5.87%；但隨著美國聯準會放軟鷹派立場、台股基本面傳出好消息，大盤在進入11月後上演反彈秀，台股ETF也反彈表態。

觀察12月將除息的8檔台股股票型ETF，9月下旬大盤修正以來報酬率前五強依序為凱基優選高股息30（00915）、元大台灣高息低波（00713）、大華優利高填息30（00918）、群益台灣精選高息 （00919）、中信綠能及電動車 （00896），其中凱基優選高股息30（00915）在9月配發0.7元除息後，還上漲4.34%，是即將於12月除息的台股ETF中，唯一比大盤強標的。

凱基投信表示，展望2024年，雖總體經濟仍充斥著不確定性因素，如通膨、中美競爭、地緣情勢緊張、高利率環境等，然而產業落底向上的趨勢浮現，各終端產品開始復甦，從出貨量來看，2024年伺服器有望年增10-15%，手機有望年增0-5%，PC有望年增3-8%，因此，市場對於2024年企業獲利年增率的預估高達20%以上。第4季盤勢震盪偏多，選股難度升高，投資人可藉由擁有一籃子成分股的ETF參與台股後市成長契機，透過選股機制篩選出兼顧獲利成長、穩健配息能力與股價動能的成分股，達到追求息收、資本利得與風險分散兼顧。

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