永豐投顧：資金行情重起機率大 逢回買進趨勢股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

永豐投顧表示，雖然預期在FOMC會議前，大盤降溫機率大，尤其是IP類股及AI族群股價受輝達影響而修正，但因多頭趨勢已經成形，縱使有短線浮動籌碼，趨勢上仍是向上，且12月若FOMC確立不升息，則在財報空窗期下，資金行情重起機率大，逢回買進趨勢股。

11月外資強力回流台股，買超超過2,000億元，台股衝刺逾1,200點，指數接近前高17,463點，在美股及台股過熱情況下，幾個議題可能使台股出現短暫拉回冷卻機會。

一、輝達公布季報，第3季營收181.2億美元，年增206％，毛利率創新高來到75％，第4季營收預測則是200億美元，市場聚焦的不是強勁的財報數字，而是後續對中國大陸出口的不確定性，甚至美股分析師言論出現輝達第4季營收增長空間有限及評價過高言論，故連動影響台股IP及AI族群。

二、12月13日Fed將召開FOMC會議，鑑於Fed公布FOMC會議紀要，由於官員言論維持鷹派立場，美股出現跌勢，顯示投資人雖然心知肚明不再升息，然心理層面依舊在乎Fed言論，故預期12月將公布的通膨相關數據如非農就業及在FOMC會議前，美股觀望，連動影響外資資金暫停大舉湧入，台股順勢修正過熱的技術指標。

三、12月10日前上市櫃公司將公布11月營收，以目前法說會知悉的訊息，大部分公司第4季營收與第3季相當，營收平平，對目前高漲的股價有降溫作用。

台股 營收 美股

延伸閱讀

台股上萬八？國泰投信總座張雍川樂觀喊話：「積極投資！看好台股」

台股上萬八？國泰投信總座張雍川樂觀喊話「積極投資 看好台股」

黃仁勳爆最愛這台車卻差點劃下「人生句點」 現在改換這車：因為它有輝達的「痕跡」

法人：台股資訊空窗期 先看補漲及集團作帳股

相關新聞

銀行高端客戶 存款比重降至51％

預期美國升息步伐可望暫停，國內有錢人的資金配置也跟著變動。金管會十月底統計，九家銀行開辦高端資產（一億元以上）財管客戶中...

金管會統計 財管規模增速放緩

據金管會10月底統計，九家銀行開辦高資產客戶數6,615人，管理資產規模（AUM）8,055億元、月增額僅71億元是去年...

國泰5大研究室 全方位理財管家

二○二三年的台北國際金融博覽會上周五登場，國泰金控攜手五大子公司推出五大「研究室」，希望以一站式數位體驗，協助客戶突破各...

富邦金 低碳+數位拚永續

富邦金控24日攜手五大子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券以及富邦投信，以「Run For GreenTM」...

台新金 轉動AI創新應用

2023台北國際金融博覽會24日登場，台新金控緊跟科技趨勢，以「AI共創時代 體驗美好生活」為主題，展現與AI結合的多元...

元大壽公平待客 獲殊榮

元大金控旗下元大人壽今年第三度獲金管會頒發微型保險業務績優獎及身心障礙關懷獎，並且在每位元大人壽同仁將「我們用心、深得您...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。