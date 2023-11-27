永豐投顧：資金行情重起機率大 逢回買進趨勢股

永豐投顧表示，雖然預期在FOMC會議前，大盤降溫機率大，尤其是IP類股及AI族群股價受輝達影響而修正，但因多頭趨勢已經成形，縱使有短線浮動籌碼，趨勢上仍是向上，且12月若FOMC確立不升息，則在財報空窗期下，資金行情重起機率大，逢回買進趨勢股。

11月外資強力回流台股，買超超過2,000億元，台股衝刺逾1,200點，指數接近前高17,463點，在美股及台股過熱情況下，幾個議題可能使台股出現短暫拉回冷卻機會。

一、輝達公布季報，第3季營收181.2億美元，年增206％，毛利率創新高來到75％，第4季營收預測則是200億美元，市場聚焦的不是強勁的財報數字，而是後續對中國大陸出口的不確定性，甚至美股分析師言論出現輝達第4季營收增長空間有限及評價過高言論，故連動影響台股IP及AI族群。

二、12月13日Fed將召開FOMC會議，鑑於Fed公布FOMC會議紀要，由於官員言論維持鷹派立場，美股出現跌勢，顯示投資人雖然心知肚明不再升息，然心理層面依舊在乎Fed言論，故預期12月將公布的通膨相關數據如非農就業及在FOMC會議前，美股觀望，連動影響外資資金暫停大舉湧入，台股順勢修正過熱的技術指標。

三、12月10日前上市櫃公司將公布11月營收，以目前法說會知悉的訊息，大部分公司第4季營收與第3季相當，營收平平，對目前高漲的股價有降溫作用。

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