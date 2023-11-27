國泰5大研究室 全方位理財管家
二○二三年的台北國際金融博覽會上周五登場，國泰金控攜手五大子公司推出五大「研究室」，希望以一站式數位體驗，協助客戶突破各種理財難關，成為客戶全方位理財管家。
國泰金控表示，這次在展覽中攜手人壽、銀行、產險、證券及投信等子公司的五大「研究室」，展出最新金融科技產品，使過去複雜難解的金融商品，在五大公司的齊力協助下，不管是退休規畫、投資理財或保險保障，難題統統迎刃而解。
其中，國泰人壽獨家開辦「退休理財研究室」，以「退休計算機」讓民眾輕鬆掌握退休生活。民眾可選擇不同職業角色，體驗設定退休目標，計算出退休缺口，最後還能拿到一張專屬的「處方箋」，教民眾如何選擇適合的保險商品補足缺口。
國泰世華銀行以「質感金融研究室」為主題，結合數位品牌「CUBE」的留白美學概念與CUBE App多元金融服務等兩大主軸，提供質感金融體驗。國泰產險的「數位平台投保研究室」提供LINE官方帳號，連結保單查詢、理賠事故通知與進度查詢、保單線上變更等多項保險服務，保險到期時也會主動推播通知。
而因應小資投資潮，針對最受年輕人歡迎的定期定額服務，國泰證券則打造「定期定額研究室」，展區人員針對「台股定期定額日日扣」及「智慧加減碼」兩大創新功能，進行互動式導覽 。
國泰投信則主打「ETF基金研究室」，利用現場的數位裝置，幫助民眾體驗國泰投信Ｘ悠遊付的基金理財新服務。
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