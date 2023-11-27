聽新聞
test
0:00 / 0:00

國泰5大研究室 全方位理財管家

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
二○二三年台北國際金融博覽會上，金管會副主委蕭翠玲（前排中）、證交所總經理簡立忠（前排左二）、集保結算所董事長林丙輝（前排右一）蒞臨國泰金控金融研究室。圖／國泰金控提供
二○二三年台北國際金融博覽會上，金管會副主委蕭翠玲（前排中）、證交所總經理簡立忠（前排左二）、集保結算所董事長林丙輝（前排右一）蒞臨國泰金控金融研究室。圖／國泰金控提供

二○二三年的台北國際金融博覽會上周五登場，國泰金控攜手五大子公司推出五大「研究室」，希望以一站式數位體驗，協助客戶突破各種理財難關，成為客戶全方位理財管家。

國泰金控表示，這次在展覽中攜手人壽、銀行、產險、證券及投信等子公司的五大「研究室」，展出最新金融科技產品，使過去複雜難解的金融商品，在五大公司的齊力協助下，不管是退休規畫、投資理財或保險保障，難題統統迎刃而解。

其中，國泰人壽獨家開辦「退休理財研究室」，以「退休計算機」讓民眾輕鬆掌握退休生活。民眾可選擇不同職業角色，體驗設定退休目標，計算出退休缺口，最後還能拿到一張專屬的「處方箋」，教民眾如何選擇適合的保險商品補足缺口。

國泰世華銀行以「質感金融研究室」為主題，結合數位品牌「CUBE」的留白美學概念與CUBE App多元金融服務等兩大主軸，提供質感金融體驗。國泰產險的「數位平台投保研究室」提供LINE官方帳號，連結保單查詢、理賠事故通知與進度查詢、保單線上變更等多項保險服務，保險到期時也會主動推播通知。

而因應小資投資潮，針對最受年輕人歡迎的定期定額服務，國泰證券則打造「定期定額研究室」，展區人員針對「台股定期定額日日扣」及「智慧加減碼」兩大創新功能，進行互動式導覽 。

國泰投信則主打「ETF基金研究室」，利用現場的數位裝置，幫助民眾體驗國泰投信Ｘ悠遊付的基金理財新服務。

國泰金控 退休 保險

延伸閱讀

需求回溫 香港國泰明年增聘5000人 貨運達疫前85%

保單7功能 協助財富傳承

平溪國小復育基地獲企業助重整 續復育艷紅鹿子百合

最牛一輪／矽力看旺 國泰35叫好

相關新聞

銀行高端客戶 存款比重降至51％

預期美國升息步伐可望暫停，國內有錢人的資金配置也跟著變動。金管會十月底統計，九家銀行開辦高端資產（一億元以上）財管客戶中...

金管會統計 財管規模增速放緩

據金管會10月底統計，九家銀行開辦高資產客戶數6,615人，管理資產規模（AUM）8,055億元、月增額僅71億元是去年...

國泰5大研究室 全方位理財管家

二○二三年的台北國際金融博覽會上周五登場，國泰金控攜手五大子公司推出五大「研究室」，希望以一站式數位體驗，協助客戶突破各...

富邦金 低碳+數位拚永續

富邦金控24日攜手五大子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券以及富邦投信，以「Run For GreenTM」...

台新金 轉動AI創新應用

2023台北國際金融博覽會24日登場，台新金控緊跟科技趨勢，以「AI共創時代 體驗美好生活」為主題，展現與AI結合的多元...

元大壽公平待客 獲殊榮

元大金控旗下元大人壽今年第三度獲金管會頒發微型保險業務績優獎及身心障礙關懷獎，並且在每位元大人壽同仁將「我們用心、深得您...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。