銀行高端客戶 存款比重降至51％

預期美國升息步伐可望暫停，國內有錢人的資金配置也跟著變動。金管會十月底統計，九家銀行開辦高端資產（一億元以上）財管客戶中，配置存款比重降到百分之五十一的近半年低點，銀行圈觀察，十一月股債市行情大反攻，除替十月富豪戶解套，更讓富豪戶資金轉往更易客製化的結構型、及具積極型的基金商品。

金管會指出，國銀高資產客戶數合計六六一五人，較九月統計增加一四九人；資產規模八○五五億元，月增七十一億元；加計證券業高資產理財客戶數七四四人、一三七五億元的資產規模，合計高資產客戶數共七三五九人、總資產規模九四三○億元。

在高資產客戶資產結構配比，分別為存款百分之五十一、保險百分之十三、基金百分之十二、債券百分之十一、境外結構型商品百分之六，其中銀行存款比重略降，估計應與中信及合庫十月發行兩檔結構型商品，對存款有「吸金作用」有關；此外，銀行局副局長林志吉表示，也有可能因為預期不再升息，而使客戶存款資金挪移。

一家承辦富豪戶財管業務的銀行主管分析，市場預期第四季到明年上半年，股債行情續熱下，連結國內外科技股的外幣結構型商品料將成為富豪戶最愛；其次，行情轉佳時，基金胃納量也會提升。這名主管說，外幣結構債連結商品和利率水準，都是各銀行自行設計、發行募集，當行情轉佳，連結股票的結構型商品讓客戶容易賺錢、也容易出場，可望成為富豪戶新寵。

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