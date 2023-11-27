台新金 轉動AI創新應用

2023台北國際金融博覽會24日登場，台新金控緊跟科技趨勢，以「AI共創時代 體驗美好生活」為主題，展現與AI結合的多元金融產品及服務。數位銀行Richart及Richart Life生態圈結合AI帶來創新應用，引領新一波金融科技風潮，展現台新金對AI導入金融服務之技術及企圖心。

台新金於本次金融博覽會展區規劃「數位金融」、「健康運動」、「智能消費」及「投資理財」四大展區，展現AI時代下智慧好夥伴新風貌，並架設「AI生成藝術互動牆」，民眾於體驗各展區後，簡單用手機掃描QR code，便可藉生成式AI創造專屬的DNA圖像，圖像將隨著體驗的展間數量逐漸幻化出不同形象，更能一鍵將該圖像傳送至藝術互動牆，與台新金共創巨幅數位藝術作品。

台新銀總經理尚瑞強表示，2023年被譽為生成式AI元年，如今民眾對數位科技的想像與需求已與過往不同，期望能有更個人化、專屬化的金融服務，AI技術演進讓金融業者更有機會以智慧、便捷的金融服務，完整滿足客戶所需。舉例來說，民眾開立數位帳戶，最關注的包含資安問題，此次金融博覽會，台新數位銀行Richart首次與AI身分驗證新創業者Authme合作，讓民眾體驗透過AI活體辨識技術，於身分驗證環節進行智能防偽偵測，提升對數位金融安全的信任。

台新攜手好萊塢特效團隊打造「虛擬行員ROSE & SUNNY」，AI升級再度亮相，導入AI語意辨識技術，可即刻回覆消費優惠及理財建議。而以生活金融生態圈進軍健康事業的Richart Life，攜人工智慧新創Lydia AI及全家便利商店，推出「Richart Life AI健康分」體驗，協助掌握個人健康狀態。

台新銀數位金融處資深副總經理黃天麟指出，此次進駐金融博覽會，不僅展現台新數位金融科技與AI結合的發展，背後更隱含對客戶的竭誠與用心，金融科技發展不只為追求卓越技術，更是為了與民眾共創美好未來願景。