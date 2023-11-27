台新金 轉動AI創新應用

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
2023台北國際金融博覽會24日登場，左起為台新銀行支付金融處資深副總蘇育徵、台新金控資訊長孫一仕、台新銀行總經理尚瑞強及台新銀行數位金融處資深副總黃天麟共同出席開幕儀式。 台新金控／提供
2023台北國際金融博覽會24日登場，左起為台新銀行支付金融處資深副總蘇育徵、台新金控資訊長孫一仕、台新銀行總經理尚瑞強及台新銀行數位金融處資深副總黃天麟共同出席開幕儀式。 台新金控／提供

2023台北國際金融博覽會24日登場，台新金控緊跟科技趨勢，以「AI共創時代 體驗美好生活」為主題，展現與AI結合的多元金融產品及服務。數位銀行Richart及Richart Life生態圈結合AI帶來創新應用，引領新一波金融科技風潮，展現台新金對AI導入金融服務之技術及企圖心。

台新金於本次金融博覽會展區規劃「數位金融」、「健康運動」、「智能消費」及「投資理財」四大展區，展現AI時代下智慧好夥伴新風貌，並架設「AI生成藝術互動牆」，民眾於體驗各展區後，簡單用手機掃描QR code，便可藉生成式AI創造專屬的DNA圖像，圖像將隨著體驗的展間數量逐漸幻化出不同形象，更能一鍵將該圖像傳送至藝術互動牆，與台新金共創巨幅數位藝術作品。

台新銀總經理尚瑞強表示，2023年被譽為生成式AI元年，如今民眾對數位科技的想像與需求已與過往不同，期望能有更個人化、專屬化的金融服務，AI技術演進讓金融業者更有機會以智慧、便捷的金融服務，完整滿足客戶所需。舉例來說，民眾開立數位帳戶，最關注的包含資安問題，此次金融博覽會，台新數位銀行Richart首次與AI身分驗證新創業者Authme合作，讓民眾體驗透過AI活體辨識技術，於身分驗證環節進行智能防偽偵測，提升對數位金融安全的信任。

台新攜手好萊塢特效團隊打造「虛擬行員ROSE & SUNNY」，AI升級再度亮相，導入AI語意辨識技術，可即刻回覆消費優惠及理財建議。而以生活金融生態圈進軍健康事業的Richart Life，攜人工智慧新創Lydia AI及全家便利商店，推出「Richart Life AI健康分」體驗，協助掌握個人健康狀態。

台新銀數位金融處資深副總經理黃天麟指出，此次進駐金融博覽會，不僅展現台新數位金融科技與AI結合的發展，背後更隱含對客戶的竭誠與用心，金融科技發展不只為追求卓越技術，更是為了與民眾共創美好未來願景。

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