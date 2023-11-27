富邦金 低碳+數位拚永續

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
富邦金控攜手五大子公司，以「Run For GreenTM」為主題參展金融博覽會，金管會副主委蕭翠玲（左三起）、金融博覽會主辦單位《今周刊》發行人梁永煌，特別蒞臨攤位與富邦主管合影。 富邦金控／提供
富邦金控攜手五大子公司，以「Run For GreenTM」為主題參展金融博覽會，金管會副主委蕭翠玲（左三起）、金融博覽會主辦單位《今周刊》發行人梁永煌，特別蒞臨攤位與富邦主管合影。 富邦金控／提供

富邦金控24日攜手五大子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券以及富邦投信，以「Run For GreenTM」為主題參展2023台北國際金融博覽會，展示健檢百保箱、遠距投保等創新產品，以及資訊中心智慧節能監控系統、整合四大商品的ESG投資專區與投資理財人格測驗等多項內容，主題聚焦「低碳」和「數位」兩大策略，展現實踐永續承諾，奔向綠色的正向力量精神；現場更找來金鐘主持人視網膜擔任永續大使，向民眾傳達永續概念。

台北富邦銀行在展場秀出「資訊中心智慧監控系統」，強調可有效提升冷房效率、減少用電耗損，並依氣候狀況智能調整空調運作；自2017年至2023年，北富銀資訊中心設備增加33.7%，耗電量反而逆勢降低5.65%，累計減碳量達679公噸，相當約10萬棵樹年吸碳量。

富邦人壽展出智能「健檢百保箱」將保障類型分為壽險、意外、醫療、長照、養老等五大面向，並以圓餅視覺圖示呈現保障缺口，因應不同人生階段，讓客戶採取最適合且最完善的保障內容。富邦產險則以AR動畫及觸控螢幕讓民眾了解「Next2U遠距視訊投保」，只要點擊業務員提供的專屬連結，不須安裝任何App程式，即可快速開啟視訊進行遠距投保。

富邦證券於今年7月領先同業推出整合性「ESG專區」，提供包括台股、美股、海外債及基金等四大投資商品具公信力的ESG評分，在展場透過互動遊戲介紹專區功能與定期定額的理財觀念。另外富邦投信推出「投資理財人格測驗」互動遊戲，根據四種性格特性推薦不同的商品，藉由觸控遊戲平台，鼓勵投資人找到自己能長期存放資金的地方。

透過各種金融創新服務，富邦金控希望在永續浪潮下持續發揮金融影響力，邁向淨零碳排的永續目標。

理財 遠距 監控

延伸閱讀

產業追蹤／染整升級 省水大作戰

證交所：ESG InfoHub 引領 ESG 資訊新浪潮

中興大學輔導資源循環業者 邁向淨零排放

台股ESG題材ETF 超人氣

相關新聞

銀行高端客戶 存款比重降至51％

預期美國升息步伐可望暫停，國內有錢人的資金配置也跟著變動。金管會十月底統計，九家銀行開辦高端資產（一億元以上）財管客戶中...

金管會統計 財管規模增速放緩

據金管會10月底統計，九家銀行開辦高資產客戶數6,615人，管理資產規模（AUM）8,055億元、月增額僅71億元是去年...

國泰5大研究室 全方位理財管家

二○二三年的台北國際金融博覽會上周五登場，國泰金控攜手五大子公司推出五大「研究室」，希望以一站式數位體驗，協助客戶突破各...

富邦金 低碳+數位拚永續

富邦金控24日攜手五大子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券以及富邦投信，以「Run For GreenTM」...

台新金 轉動AI創新應用

2023台北國際金融博覽會24日登場，台新金控緊跟科技趨勢，以「AI共創時代 體驗美好生活」為主題，展現與AI結合的多元...

元大壽公平待客 獲殊榮

元大金控旗下元大人壽今年第三度獲金管會頒發微型保險業務績優獎及身心障礙關懷獎，並且在每位元大人壽同仁將「我們用心、深得您...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。