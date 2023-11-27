富邦金 低碳+數位拚永續

富邦金控24日攜手五大子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券以及富邦投信，以「Run For GreenTM」為主題參展2023台北國際金融博覽會，展示健檢百保箱、遠距投保等創新產品，以及資訊中心智慧節能監控系統、整合四大商品的ESG投資專區與投資理財人格測驗等多項內容，主題聚焦「低碳」和「數位」兩大策略，展現實踐永續承諾，奔向綠色的正向力量精神；現場更找來金鐘主持人視網膜擔任永續大使，向民眾傳達永續概念。

台北富邦銀行在展場秀出「資訊中心智慧監控系統」，強調可有效提升冷房效率、減少用電耗損，並依氣候狀況智能調整空調運作；自2017年至2023年，北富銀資訊中心設備增加33.7%，耗電量反而逆勢降低5.65%，累計減碳量達679公噸，相當約10萬棵樹年吸碳量。

富邦人壽展出智能「健檢百保箱」將保障類型分為壽險、意外、醫療、長照、養老等五大面向，並以圓餅視覺圖示呈現保障缺口，因應不同人生階段，讓客戶採取最適合且最完善的保障內容。富邦產險則以AR動畫及觸控螢幕讓民眾了解「Next2U遠距視訊投保」，只要點擊業務員提供的專屬連結，不須安裝任何App程式，即可快速開啟視訊進行遠距投保。

富邦證券於今年7月領先同業推出整合性「ESG專區」，提供包括台股、美股、海外債及基金等四大投資商品具公信力的ESG評分，在展場透過互動遊戲介紹專區功能與定期定額的理財觀念。另外富邦投信推出「投資理財人格測驗」互動遊戲，根據四種性格特性推薦不同的商品，藉由觸控遊戲平台，鼓勵投資人找到自己能長期存放資金的地方。

透過各種金融創新服務，富邦金控希望在永續浪潮下持續發揮金融影響力，邁向淨零碳排的永續目標。

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