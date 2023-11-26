存款吸力降了？富豪戶資金驚見鬆動 銀行圈曝兩去處

美國不再升息，存款驚見「鬆動」。據金管會10月底統計，9家銀行開辦高端資產（1億元以上）財管客戶中，配置存款比重驚見降到51%的近半年低點，銀行圈觀察，11月股債市行情大反攻，除替10月富豪戶解套，更讓富豪戶資金轉往更易客製化的結構型、及具積極型的基金商品。

銀行局副局長林志吉坦言，富豪戶配置存款比重下降，一部分反映了對未來利率預期反應，可能預期美國不會再升息，資金也不會續往存款走。

那麼，資金往哪裡走了呢？一家承辦富豪戶財管業務的銀行主管分析，市場預期第四季到明年上半年，股債行情續熱下，連結國內外科技股的外幣結構型商品料將成為富豪戶最愛，其次，行情轉佳時，基金胃納量也會提升。

該主管說，外幣結構債連結商品和利率水準，都是各銀行自行設計、發行募集，當行情轉佳，連結股票的結構型商品讓客戶容易賺錢、也容易出場，料將成為富豪戶新寵。

行情轉佳，富豪戶更願意投入風險性資產，股票型基金料也會增加，另外，空手者或是債券配置較低的富豪戶，目前5~6%海外投資等級債依舊是「入手甜蜜價」，除享高配息、未來也有資本利得空間，也吸引部分富豪戶進場。

據金管會2023年10月底統計，富豪戶資產配置組合中，存款占了51%、保險占13%、基金占12%、債券占11%、境外結構型商品占6%。與上月相較，存款降了1個百分點，其餘資產配置比重均持平。

若拉長到今年來看，高比重的存款部位已見「鬆動」，從7月占比53%的史上高峰、8月降到52%，9月持平後，10月又再下降到51%，也是近6個月低點。

銀行主管分析，富豪戶存款占比下滑，可能有兩大主因，一、預期美國不升息，存款轉向其他資產，二、部分銀行已陸續進入每兩年審查高資產客戶資格的時間，若資料過期沒續約、又或是審查中者，整體資產都需被剔除不計入，又以高存款占比影響較大，除非續約或是資格符合才會再增加。

金管會是在2020年起陸續核准7家銀行開辦高資產客戶財富管理業務，每三年需重新審核「續牌」，首批的兆豐銀、上海商銀都已准續牌，僅中信銀審核中，第二批的第一銀、合庫、國泰世華銀和瑞士銀行（UBS）也將在明年三月得重審牌照，近期這四家銀行已陸續送件審核。

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