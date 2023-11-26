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銀行證券高資產理財10月底規模9430億 總客戶數7359人

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會公布最新的高資產理財統計。本報資料照片
金管會公布最新的高資產理財統計。本報資料照片

金管會公布高資產理財最新統計，截至10月底止，已有11家銀行獲准開辦高資產理財，其高資產客戶數，合計已有6615人，再增149人，資產規模共8055億元，月增71億，倘若加計證券端高資產理財客戶數744人、1375億的資產規模，合計高資產客戶數共7359人、高端理財總資產規模達9430億元。

值得注意的是，銀行的高資產理財規模近幾個月來成長越來越緩步，尤其在10月的統計，證券的資產規模月增量，竟然還超過銀行；至於最早獲准的3家銀行（兆豐、上海商銀、中信），銀行局副局長林志吉表示，已有2家銀行獲續牌，還剩一家正在補件中。

銀行局統計，截至10月底止，前三大銀行分別是中信銀、兆豐，合庫，規模分別為1672億、1559億，1475億；其中，中信和合庫，在10月份再各發2檔外幣結構型商品。

在客戶資產結構配比上，分別為存款51%、保險13%、基金12%、債券11%、境外結構型商品6%，其中，銀行存款比重略降，估計應與中信及合庫在10月份再發行兩檔結構型商品，對存款有「吸金作用」有關；此外，林志吉則表示，也有可能因為預期不再升息，而使客戶存款資金挪移。

證期局統計資料則顯示，前三大高資產理財券商分別包括了永豐、國泰、兆豐證券，資產規模各576億、458億，129億，其中複委託交易更掛帥，證期局表示，在全球市場利率走升之下，去年第四季起，投資人用複委託買外國債券、股票、結構商品都有明顯成長，其中複委託比重更達89%（去年則有96%），至於自營和財富管理，分別為2%及9%；證期局並統計，複委託在上述三大券商的分布，分別為永豐金545億，國泰458億，兆豐129億。

中信銀 兆豐

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