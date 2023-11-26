中國信託「離家抵家」形象影片 記錄遊子勇闖異鄉追夢

中國信託銀行從We are family的品牌精神出發，推出最新的品牌形象影片「離家抵家」，片中記錄了愛如何打破隔閡讓遊子勇闖異鄉追夢。

中國信託2016年起透過數支影片闡述「家」的不同意義，「家」不僅是擁有血源關係的「家人」，沒有血緣關係的老師、志工，甚至全台灣人都可以是「家」的一分子。

而在2023年，中國信託「離家抵家」品牌形象影片將層次再拉高，歷時兩年籌備，累積逾1,000個小時拍攝，以紀錄片形式刻劃外派同仁克服思鄉之情，不畏新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，選擇留在泰國奮鬥的勇氣，亦記錄臺、泰同仁雖無血緣關係，仍跨越文化隔閡，融合為「新家人」的感人情誼，鼓勵年輕世代抱持尊重包容異國文化的心，勇敢跨海追夢。

「離家抵家」品牌形象影片描繪中信銀行外派至泰國LH Financial Group Public Company Limited服務的三位同仁Henry、Semmi及Century克服對家人的思念、語言及文化差異，最後融入當地文化，與當地同事交織如同家人的感情，以及遇到百年疫情，仍不畏艱難留在異地打拚的心路歷程。

其中Henry娓娓道出離家千里、隻身在外讓家人操心的掙扎；Semmi獨自帶著女兒來到泰國，兩人相依為命勇敢面對新生活，國際化的環境讓女兒學習包容不同文化、變得更有自信；Century把握外派機會舉家搬到泰國，太太一路支持先生圓夢，並感謝公司照顧外派家庭，讓小孩在國際學校接觸不同文化，培養國際觀。

「離家抵家」品牌形象影片亦訪談泰國同事，細數臺、泰職場文化差異及互動點滴，影片後段以疫後首度舉辦的泰國潑水節為背景，三位主角走上街頭迎接眾人祝福，以及參加泰國水燈節呼應臺灣放天燈文化，皆為祈願平安的傳統，展現「世界一家」理念。

中國信託「離家抵家」品牌形象影片已於Home Run Taiwan臉書粉絲專頁上線，歡迎民眾於影片貼文下方留下一張在國外出差或旅行的照片，寫下照片回憶、故事或體驗。

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