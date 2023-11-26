股債均衡配置 息利雙收

2024年如何調整資產配置，才能降低風險、放大荷包？中國信託、瑞士銀行建議，應留意人工智慧（AI）相關題材，並採股債均衡配置，兼具利息與股債資本利得雙收機會。

中信銀建議，2023年金融市場受通膨回落、AI題材、聯準會重申緊縮貨幣政策延長與地緣風險議題影響甚深，2024年應持續關注景氣動能、政策轉折、美元動向，採股債並進多元配置，強化投資韌性。

瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele認為，明年需要「應變新格局」，經濟與地緣政治不確定性持續環境中，投資人應聚焦優質資產，保持平衡配置，遵守紀律但又不失靈活性。

未來十年，聚焦科技顛覆領域中的領軍者有助於把握成長機會，比如生成式AI及私募市場。

中信銀建議投資人股債均衡配置，兼具利息與股債資本利得雙收機會，明年上半年可建立中短期穩定且優質現金流並保有部分流動性，以利參與未來市場，下半年緊縮貨幣政策有望出現轉折，可適度拉長優質債券存續期，不僅有較佳配息收益，亦有機會取得貨幣政策正常化的債券資本獲利空間。

考量美元強勢格局將扭轉，可望為非美國貨幣及新興市場且具戰略資源國家股債市場迎來契機，投資人應檢視部位，汰弱留強並股債平衡配置，且適度增加抵禦黑天鵝的避險部位。

瑞銀認為，美國經濟在歷經今年強勁表現後，明年可能放緩但仍能保持正成長。歐洲經濟繼續低迷，中國大陸進入成長速度放緩但品質可望改善的「新常態」。主要央行降息周期預計明年展開；政治面將在明年扮演重要角色，包括即將到來的美國大選及持續的地緣政治衝突。

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