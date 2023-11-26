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匯市最前線／台幣偏升震盪格局
新台幣匯率上周五（24日）貶值8.3分，收在31.628元，為近一周新低，總成交量14.845億美元。匯銀主管表示，估計短期內新台幣匯率將維持偏升震盪格局。展望本周行情，在熱錢歸隊後，短期新台幣估將在31.4至31.8元區間波動。
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