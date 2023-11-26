基富通平台受益人 逾24萬

經濟日報／ 記者廖賢龍╱台北報導

定期定額投資在臺灣集保結算所主辦、基富通證券執行以來，確實獲得社會大眾認同，達到普惠金融的目標。基富通基金平台目前受益人數超過24.5萬人，基金存量逾1,100億元，確實展現普惠金融的效率。

基富通證券總經理王浩宇表示，「普」是讓投資人可在線上採定期定額方式申購基金，即使小額投資人也可以便利參與；「惠」則是讓基金交易的手續費趨於0，儘量降低投資客戶的交易成本。

基富通證券致力理財教育，教導社會大眾為自己未來準備，可透過適度投資基金的理財方式，以定期定額方式規畫自己未來財務需求。王浩宇說，定期定額是以時間換取空間，不易追高殺低，存在操作紀律性，搭配複利效果相當驚人。

以基富通基金平台受益人逾24.5萬人，約有11萬人參與定期定額扣款買基金，成立七年以來，三分之二基金受益人定時定額扣款已超過30個月，投報率普遍為佳。

理財 王浩宇 投資人

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