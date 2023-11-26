定期定額購台股基金／扣款金額、人數 近三季雙增

經濟日報／ 記者廖賢龍╱台北報導

雖然台股進入第4季出現震盪，但前三季上漲超過2,000點的表現，吸引不少資金定期定額申購台股基金，所挑的十檔熱門共同基金，今年以來繳出的績效也沒讓投資人失望。

根據投信投顧公會統計，今年以來，投信基金定期定額扣款金額與扣款人數近三季來有增溫跡象；以台股基金為例，第3季合計定期定額扣款金額更超過70億元，明顯高於上半年。台股整體定期定額扣款人數，持續攀升至9月的28.07萬，並且增加至去年10月來新高。

以今年9月申購國內股票型共同基金金額，跟去年12月比較，統一黑馬基金果真一馬當先，今年9月申購金額1.5億元，較去年12月申購金額幾乎增加一倍。統一黑馬基金今年前三季投資報酬率達53.4%，遠勝於大盤表現。其他如：安聯台灣科技、統一奔騰、統一全天候、統一中小、國泰台灣高股息及野村e科技等共同基金的申購金額也將近一倍，投資報酬率也同樣亮麗。

多數投資人挑選定期定額共同基金，仍是以績效為導向，近年操作績效較佳的統一、野村及國泰投信旗下的台股基金就廣受歡迎，在今年9月跟去年12月定期定額申購共同基金增加金額前十名就以這幾家居多，今年來報酬率也超過40%。

台股 報酬率

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