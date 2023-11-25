日圓再創超甜價 專家：年底前區間震盪

日本為國人旅遊第一首選，在日圓持續貶值、台幣升值下，昨日台灣銀行牌告匯率新台幣換日圓匯價一度來到○點二一四六，刷新近卅年最低價位，與近半年最高點○點二二八二相比，每十萬新台幣約可多換二七七七一日圓，約可多換出三張環球影城門票。

日本十月消費者物價指數（CPI）上漲百分之二點九，高於日本央行自設目標百分之二，因應整體通膨加速，是否可能強化日本央行讓貨幣政策正常化的預期？台經院認為，日本政府債務規模龐大，即便做出貨幣正常化的決定調升利率，幅度也有限，因為日本政府得因此支出龐大利息。

比較美日兩國對於央行升息的耐受能力，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，日本政府債務龐大，是其國民所得的一點二八倍，但美國負債只有其國民所得三分之一，一旦升息，日本央行第一個受不了；其次，美國民眾的房屋貸款約有九成都採固定利率，舊房貸不受新升息政策影響，房地產不會倒，但日本民眾房貸有八成是採機動利率，一旦日本央行升息，民眾負擔馬上增加。

日本升息存在實際上的困難，因此日圓與美元持續存在利差，孫明德表示，現在美國利率百分之五，日本是百分之○，就算明年日本升息到百分之一，考量日本政府負債占GDP比例，日圓能升息的幅度有限，「日本升息或日圓升值的空間都不高」，不過仍有資金抱持抄底心態投資。

台經院研究六所所長吳孟道認為，日圓年底前區間震盪機會大，除非明年日本央行調整貨幣政策，最有可能取消的是YCC，對日圓是很大推力。不過日本剛公布的經濟數據表現不佳，第三季GDP年減百分之二點一，衰退幅度大於預期，吳孟道表示，經濟表現差，日本政府應不會輕易改變寬鬆貨幣政策，短期雖跟著亞幣升值，但有待觀察。

此外近期美元偏弱，又有銀行推出美元高利定存，但能否守住匯率就不見得。吳孟道分析，高利定存可賺到利息，但有匯損風險要承擔，變成「賺利差賠匯差」，不過只要把投資時間拉長，存款放久一點，匯損風險應有限，不必太擔心。