國壽台股部位增加近千億元！明年股利政策 國泰金高層這麼說

國泰金控（2882）今（24）日舉行第3季法說會，對於明年股利政策，國泰金財務長陳晏如表示，截至23日止，今年國泰人壽資產重分類的未實現損益加上其他權益變動數為正數，不需額外增提特別盈餘、尚不會影響今年獲利分派，對於明年現金股利發放，需視全年獲利表現才能進一步討論。

國泰金今年動用資本公積發放普通股現金股息每股0.9元，對於明年是否有機會在不動用資本公積前提下發放現金股利，陳晏如強調，距年底還有一個多月，近兩年資本市場波動劇烈，除已實現獲利，目前今年國壽資產重分類的未實現損益與其他權益變動數合併為正數，不會影響到今年獲利分派，但股利政策須看全年獲利，希望能提報最好的股利政策以符合股東期許。

國泰金今年前三季稅後純益597億元，超越去年全年，每股純益3.81元，較去年同期3.83元小幅衰退。其中國泰世華銀行獲利強健，稅後純益254億元創同期新高、年增22%，投信、證券分別創同期最高及次高，國泰人壽今年以來獲利回穩，經常性收益持續成長。

國泰金旗下國泰人壽坐擁7.6兆元投資部位，今年前三季台股投資部位4,720億元，較去年底3,730億元，大增近千億元，投資報酬率也從8.2%上升至8.7%。國壽執行副總林昭廷指出，對台股投資策略採動態調節，同時也會汰弱留強，並選擇長期前景佳優質股票逢低布局。

據悉，今年前三季，國壽股票部位已有未實現利益，但國內外債券仍為未實現損失。陳晏如表示，未來新錢配置仍以海外債券為主，聯準會表示利率將維持一段較長時間（higher for longer），現在配置海外債券會比美聯準會升息21碼前更好，對此將正面看待。

截至今年第3季，國壽金融資產未實現損失達1,902億元，已較去年的2,181億元縮減，對於明年帳上未實現損失能否進一步改善，陳晏如回應，今年以來股票部位已有未實現利益，但因長期利率仍高，債券部位仍有未實現損失，不過這也有助國壽建置新的固定收益部位。

今年前三季，國壽避險前經常性投資收益率為3.47%，較去年同期上漲8個基本點，林昭廷指出，明年到後年進行接軌前，避險前經常性投資收益率預計增至3.5%左右，將高於目前水準。