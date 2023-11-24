台美簽署金融監理備忘錄 強化集中結算機構監理合作

金管會今宣布，我國駐美國台北經濟文化代表處（ＴＥＣＲＯ）及美國在臺協會（ＡＩＴ）已於近日簽署金融監理資訊交換合作瞭解備忘錄（MoU），就臺灣期貨交易所向美國商品期貨交易委員會（ＣＦＴＣ）申請豁免註冊為美國集中結算機構（ＱＣＣＰ）一事，建立金融監理合作協議。

根據此備忘錄，金管會與ＣＦＴＣ作為ＴＥＣＲＯ和ＡＩＴ之指定代表機關，進行對跨境結算機構之金融監理合作，除已符合臺灣期貨交易所向美國ＣＦＴＣ申請ＱＣＣＰ之資格要件，為促成美國ＣＦＴＣ後續給予臺灣期貨交易所認可至關重要的一步，此亦可深化臺美金融市場連結與交流。

金管會也表示，未來金管會將持續著力於拓展跨境金融監理合作網絡，強化金融監理框架，建立穩健金融市場，吸引外資為臺灣金融市場注入活水，並提升臺灣金融市場的競爭力。

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