快訊

國軍爆醜聞！陸戰、海軍3單位採購弊案浮報公款 自首下場大不同

高雄藍白合也破局？他最後一刻登記參選 民眾黨曾尹儷震驚

感佩郭台銘退出2024總統大選胸懷 趙少康喊話：回到國民黨大家庭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台美簽署金融監理備忘錄 強化集中結算機構監理合作

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

金管會今宣布，我國駐美國台北經濟文化代表處（ＴＥＣＲＯ）及美國在臺協會（ＡＩＴ）已於近日簽署金融監理資訊交換合作瞭解備忘錄（MoU），就臺灣期貨交易所向美國商品期貨交易委員會（ＣＦＴＣ）申請豁免註冊為美國集中結算機構（ＱＣＣＰ）一事，建立金融監理合作協議。

根據此備忘錄，金管會與ＣＦＴＣ作為ＴＥＣＲＯ和ＡＩＴ之指定代表機關，進行對跨境結算機構之金融監理合作，除已符合臺灣期貨交易所向美國ＣＦＴＣ申請ＱＣＣＰ之資格要件，為促成美國ＣＦＴＣ後續給予臺灣期貨交易所認可至關重要的一步，此亦可深化臺美金融市場連結與交流。

金管會也表示，未來金管會將持續著力於拓展跨境金融監理合作網絡，強化金融監理框架，建立穩健金融市場，吸引外資為臺灣金融市場注入活水，並提升臺灣金融市場的競爭力。

臺灣期貨交易所 美國 金管會

延伸閱讀

不受罷工影響 美國新車價格開始鬆動

給我變！「獸甲駭客」入侵美國核子研究中心 目的竟是要機構創造真實貓娘？

感恩節值得慶幸的國際10大事 美國「這3事」受矚目

機器人理財規模逾75億 金管會強化監理明年修法

相關新聞

金管會宣布清卡七大裁示 沒用完的點數不能直接取消

金管會今日針對銀行的「清卡」行動，召集銀行公會跟大型發卡行開會，並且做出了七大重要裁示，其中已經明確要求銀行，除非是持卡...

台美簽署金融監理備忘錄 強化集中結算機構監理合作

金管會今宣布，我國駐美國台北經濟文化代表處（ＴＥＣＲＯ）及美國在臺協會（ＡＩＴ）已於近日簽署金融監理資訊交換合作瞭解備忘...

新光金打造「金融大富翁」之旅 5位總經理齊亮相

2023台北國際金融博覽會於11月24日至11月26日在台北世貿一館盛大舉辦，為因應數位創新與普惠金融的推動，新光金控（...

因應接軌ICS新制 國泰明年會發行更多外幣保單

國泰金今日舉行第三季法說會，對此國泰人壽副總林昭廷回應，由於因應接軌ICS新制，要改善資產與負債不對稱問題，因此未來國泰...

日圓再創超甜價！一度下探0.2146

日本為國人旅遊第一首選，在日圓持續貶值、台幣升值下，今（24）日台灣銀行牌告匯率新台幣換日圓匯價一度來到「0.2146」...

再保人一開口就是10趴 商業保險明年真的非漲不可？

「四個因素三壞一好，很難不漲價」，每年11月起國內各家產險業開始忙著與國際再保險議價新合約，不過，今年迄今，談回來的消息都不太樂觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。