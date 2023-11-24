太熱門！台韓亞錦賽首戰 中信卡友優先購3,000張票秒殺

亞錦賽太熱門，中國信託銀（5841）今（24）日提供自家卡友提前1天搶先買，每卡每場限量3,000張，一開賣沒多久，最熱門臺韓大戰3,000張限量門票全面清空，甚至傳出已經有黃牛以每張加價千元銷售。

亞錦賽賽事門票預計明（25）日於拓元售票系統全面開賣，中信銀行提供卡友提前1天預購門票，今（24）日中午12時即可持中國信託信用卡，包括AE卡及大來卡除外或簽帳金融卡預購預賽場次門票，每卡每場限購4張，每場限量3,000張，一開賣就被清空。

賽程中最熱門為12月3日登場的台韓大戰，中華隊首戰韓國，寫大巨蛋啟用後首場國際賽事，球迷挺中華隊今天搶先買門票，但一開賣該場次秒殺，許多沒買到票的球迷大喊票難買。

中信銀行贊助「第三十屆亞洲棒球錦標賽」（簡稱「亞錦賽」），支持中華隊征戰臺北大巨蛋首場國際棒球賽事。亞錦賽預計今年12月3日至10日假臺北大巨蛋及臺中市洲際棒球場開打，中華隊將在A組預賽迎戰韓國隊、巴勒斯坦隊及香港隊，爭取前進超級循環賽兩席名額，力拚衛冕亞錦賽金牌。為回饋廣大球迷，中國信託銀行特別爭取中信卡友優先購票權利，號召喜愛棒球的民眾進場為中華隊加油。

中信銀行推動臺灣棒運不遺餘力，長期支持五級棒球運動並力挺重要國際賽事，做為中華隊征戰世界舞臺強而有力的後盾。今年3月獨家冠名贊助2023年第五屆世界棒球經典賽（2023 World Baseball Classic）A組預賽，吸引近12萬名球迷進場，中信銀行持續與球迷並肩加油。

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