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生成式 AI 登場！台新金尚瑞強：打造個人化專屬化金融服務

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
2023台北國際金融博覽會今(24)日登場，由台新銀行總經理尚瑞強(右二)、台新金控資訊長孫一仕(左二)、台新銀行數位金融處資深副總黃天麟(右一)及台新銀行支付金融處資深副總蘇育徵(左一)共同出席開幕儀式。台新金控／提供
2023台北國際金融博覽會今(24)日登場，由台新銀行總經理尚瑞強(右二)、台新金控資訊長孫一仕(左二)、台新銀行數位金融處資深副總黃天麟(右一)及台新銀行支付金融處資深副總蘇育徵(左一)共同出席開幕儀式。台新金控／提供

2023台北國際金融博覽會今（24）日登場，將一連三天於台北世貿一館舉行。台新金控（2887）緊跟科技趨勢，以「AI共創時代 體驗美好生活」為主題，展現與AI結合的多元金融產品及服務。數位銀行Richart及Richart Life生態圈結合AI帶來創新應用，帶來更便利、安全、美好的金融新體驗，另外還有吸睛的「AI生成藝術互動牆」，饒富趣味的AI互動展演，吸引民眾爭相體驗，引領新一波金融科技風潮，展現台新金對AI導入金融服務之技術及企圖心。

本次金融博覽會，台新金於展區規劃「數位金融」、「健康運動」、「智能消費」及「投資理財」四大展區，展現AI時代下智慧好夥伴新風貌，並架設「AI生成藝術互動牆」，民眾於體驗各展區後，簡單用手機掃描QR code，便可藉生成式AI創造專屬的DNA圖像，圖像將隨著體驗的展間數量逐漸幻化出不同形象，更能一鍵將該圖像傳送至藝術互動牆，與台新金控共創巨幅的數位藝術作品。

台新銀行總經理尚瑞強表示，2023年被譽為生成式AI元年，如今民眾對數位科技的想像與需求已與過往不同，期望能有更個人化、專屬化的金融服務，AI技術演進讓金融業者更有機會以智慧、便捷的金融服務，完整滿足客戶所需。舉例來說，民眾開立數位帳戶，最關注的包含資安問題，此次金融博覽會，台新數位銀行Richart首次與AI身分驗證新創業者Authme合作，讓民眾體驗透過AI活體辨識技術，於身分驗證環節進行智能防偽偵測，提升對數位金融安全的信任。

尚瑞強提到，台新攜手好萊塢特效團隊打造的「虛擬行員ROSE & SUNNY」也AI升級再度亮相，導入AI語意辨識技術，更加理解用戶需求，即刻回覆消費優惠及理財建議。而以生活金融生態圈進軍健康事業版圖的Richart Life，則攜手人工智慧新創Lydia AI及全家便利商店，一同推出「Richart Life AI健康分」體驗，民眾可現場試算個人健康分數，透過AI技術取得系統推薦的最適合產品，協助掌握個人健康狀態。

台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟指出，此次進駐金融博覽會，不僅為展現台新數位金融科技與AI結合的發展，背後更隱含對客戶的竭誠與用心，金融科技發展不只為追求卓越技術，更是為了與民眾共創美好未來願景。

本屆台北國際金融博覽會展期為11月24日至11月26日，台新除帶來多項AI技術應用互動體驗外，更祭出iPhone 15 Pro抽獎活動等眾多好禮，並準備眾多精美體驗小禮，敬邀民眾於周末蒞臨展區，與台新一同共創美好AI新生活。

AI 台新金控 數位金融

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