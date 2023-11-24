前進金融博覽會 富邦金控攜手五大子公司展現低碳、數位金融創新力

2023台北國際金融博覽會今（24）日起連續三天盛大舉行，富邦金控攜手五大子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券及富邦投信共同參展，參展主題圍繞「Run For Greenᵀᴹ」 ESG倡議計畫，聚焦「低碳」和「數位」兩大策略，現場展示健檢百保箱、遠距投保等創新產品，以及資訊中心智慧節能監控系統、整合四大商品的ESG投資專區與投資理財人格測驗等多項內容，展現富邦實踐永續承諾，奔向綠色的正向力量精神，亦呼應金管會推動金融科技發展路徑圖的期許：希望實現更具包容性、公平性、永續性及與國際接軌的金融科技生態環境。

24日下午2時，富邦更邀請知名金鐘主持人視網膜主持直播Talk Show，與各子公司「Run For Greenᵀᴹ」推廣大使進行對談，主題為「2023富邦數位金融大剖析」，歡迎民眾透過LINE官方帳號收看，了解富邦在永續浪潮下如何發揮金融影響力，達到淨零碳排的永續目標；準時收看直播亦有機會參與有獎徵答，把500元7-11禮券帶回家。

富邦人壽：智能健檢百保箱 圓餅視圖快速掌握保障缺口

富邦人壽保單健檢系統「健檢百保箱」是保險業務員的數位服務利器之一，能協助客戶有效檢視保障缺口、及時強化！系統將保障類型分為壽險、意外、醫療、長照、養老等五大面向，並以圓餅視覺圖示呈現保障缺口，因應不同人生階段，讓客戶採取最適合且最完善的保障內容。保單健檢建議可從以下項目著手檢視，包括：保障類型與額度是否充足、保險受益人順位是否異動、保費負擔是否過重、家庭成員是否增減、職業風險等級有無調整、通訊地址是否異動等，依自身當下的人生階段目標與責任，強化保險防護網。

台北富邦銀行：資訊中心智慧監控系統 提高用電效率節能更有感

民眾使用的每項金融服務，都必須透過背後的資訊中心方能完成，龐大的資料處理量及機房設備，也讓資訊中心成為金融產業內耗電量最大的項目之一。為了有效降低資訊中心耗能，北富銀自 2017起針對資料中心持續進行節能措施與管理強化，看緊每一度電，更於今年7月建置智慧監控系統，可有效提升冷房效率、減少用電耗損，並依氣候狀況智能調整空調運作；自2017~2023年，資訊中心設備增加33.7%，耗電量反而逆勢降低5.65%，累計減碳量達679公噸，相當約10萬棵樹年吸碳量。

北富銀致力落實ESG，不僅從金融本業出發力行節能減碳，更積極發揮影響力，引導大眾建立永續觀念。本次金融博覽會，北富銀特別設計有趣的數位互動體驗，讓民眾化身銀行資訊長，親自透過智慧監控系統感受如何善用能源管理達成減碳目標，完成互動還可獲得可愛拍貼照，歡迎民眾踴躍到場體驗。

富邦產險：Next2U遠距投保 免安裝APP、輕鬆視訊投保

為提供客戶更便捷安全的投保方式，富邦產險創新推出「Next2U遠距視訊投保」，民眾只要點擊業務員提供的專屬連結，不須安裝任何APP程式，即可快速開啟視訊進行遠距投保。富邦產險透過遠距視訊投保加速投保流程、節省移動及紙本處理成本，讓民眾有更多選擇，本次金融博覽會更以AR動畫及觸控螢幕模擬Next2U服務，讓民眾現場體驗Next2U遠距視訊投保快速便利零距離的新保險服務。

富邦證券：邀民眾展開永續投資

為滿足投資人追求「投資」與「永續」共好的之金融需求，富邦證券於今年7月領先同業推出整合性「ESG專區」，提供包括台股、美股、海外債及基金等四大投資商品具公信力的ESG評分，並設有一鍵式連結到交易平台的功能，方便投資人直接下單進行ESG投資。

富邦證券特別於金融博覽會展場設置攤位，民眾可以在現場設置的互動遊戲過程中，充分瞭解ESG專區功能的介紹及建立定期定額的理財觀念，完成體驗後即可獲得精美贈品，還能參與線上FB留言抽獎活動，將有機會抽到300點的LINE POINTS。富邦證券希望透過本次活動，攜手投資人實踐永續投資，發揮責任金融影響力，共創永續未來。

富邦投信：測出你的投資理財性格 互動遊戲引領投資金鑰

富邦投信在展區攤位推出「投資理財人格測驗」互動遊戲，根據4種性格特性推薦不同的商品，藉由這個觸控遊戲平台，更進一步鼓勵投資人找到自己能長期存放資金的地方，也推薦投資人走出舒適圈，隨著學習投入更廣闊的世界。此外，現場只要加入富邦投信Line官方帳號，並完成好友綁定，即可隨時獲取富邦投信最新訊息，另加碼抽Line Point 10點(數量有限，送完為止)。

商品推薦