群益證新戶線上開戶抽 iPhone15 開戶禮最高送500元禮券

物價飛漲、薪水變薄的時代，越來越多人加入存股、買基金的行列。對於想跟上存股風潮的投資人有福了！群益金鼎證券最新推出線上開證券戶好禮三重送的好康活動，即有機會抽中iPhone15 PRO MAX，完成指定條件直接送總價值500元的超商禮券，新戶免出門即可線上辦理，開戶即享好康。

群益金鼎證券祭出全新戶線上開戶的三重專屬優惠，即日起至2024/1/31，未曾於群益金鼎證券開立任何帳戶的投資人，只要使用活動專屬開戶連結https://capitalhawks777.editorx.io/capitalhawks#capital_amdin_c，完成線上證券開戶，即可有機會抽中iPhone15 PRO MAX(共2名)，若是加開期貨戶，或是信託、複委託戶，免抽獎、加碼再送300元與200元的電子超商禮券。這麼難得的好康活動，名額有限，對想要搭上財富成長列車的投資人，千萬別錯過了！

除了線上開戶享好禮的活動之外，為協助投資人掌握2024年最新的投資趨勢和機會，群益金鼎證券與非凡電視台攜手舉辦「2024台股投資大趨勢論壇」，向投資人提供全方位的支援。本論壇特別邀請到群益投顧總經理范振鴻、資策會產業情報研究所（MIC）所長洪春暉、復華投信投資協理許忠成、資深投資顧問杜金龍等多位重量級主講人，將與觀眾面對面，深度解析全球、台灣的經濟與產業機會，以及ETF如何塑造全新的台股投資生態等熱門議題，讓投資人能夠更全面地了解市場動向，搶先卡位最新的投資契機。

「2024台股投資大趨勢論壇」將於12月20日下午兩點，在台北喜來登大飯店舉行，投資人可透過https://www.2024trendforum-ustv.com/活動官網連結，線上輕鬆完成報名流程。由於論壇的實體座位有限，想要參與後升息時代股債投資契機的投資人宜盡早報名，以免向隅。

商品推薦