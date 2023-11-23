專業態度、熱忱服務獲肯定 新光銀行榮獲2023「最佳線上客服團隊」肯定

由台灣客服中心發展協會（TCCDA）舉辦的第七屆「CSEA卓越客戶服務大獎」，新光金控子公司新光銀行（2893）榮獲跨產業「最佳線上客服團隊」殊榮，客服團隊以專業態度及熱忱服務，獲得評審的高度肯定。

新光銀行從客戶角度出發，以最省力、友善的方式設計客戶體驗，將金融服務與科技運用結合，提升服務效率，重視客戶心聲，營造更好的客服體驗。新光銀行於2020年推出智能客服「小新」，以「最懂客戶的心」做為體驗出發點，至2023年已累積140多萬人次使用，9成顧客在體驗服務後給予高滿意度評價。智能客服「小新」提供一站式服務，可即時完成多項顧客需求，還有聊天機器人（ChatBot）給予數位世代全方位金融智能助理，考量高齡顧客閱讀需求，提供字體大小調整功能友善服務，讓長者感受貼心溫暖。

新光銀行表示，除智能客服「小新」24小時虛擬行員服務外，亦提供真人文字對談、網路留言及電子信箱等便利溝通管道，透過人機協作與結合線上數位及線下真人平台，全方位協助顧客得到最即時的服務，落實新光銀行首重「以客為尊、待客如己」的經營理念，成為最優質有溫度的銀行。

新光銀行打造數位金融「貼近生活、為客著想」新價值，持續朝向金融科技運用及普惠金融發展，以服務創造價值、專業贏得信任，提供客戶有效率、真感情的服務。

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