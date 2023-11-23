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不再兼任2職位…群益金鼎證券發重訊 總經理李文柱辭任代理董事長

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
群益金鼎證券（6005）23日發布重訊公告，總經理李文柱辭任代理董事長一職，辭任生效日為24日，不再兼任總經理及董事長兩項職位。但群益金鼎證券並未同步公布新任董事長，預期近期將公布。（本報系資料庫）
群益金鼎證券（6005）23日發布重訊公告，總經理李文柱辭任代理董事長一職，辭任生效日為24日，不再兼任總經理及董事長兩項職位。但群益金鼎證券並未同步公布新任董事長，預期近期將公布。（本報系資料庫）

群益金鼎證券（6005）23日發布重訊公告，總經理李文柱辭任代理董事長一職，辭任生效日為24日，不再兼任總經理及董事長兩項職位。但群益金鼎證券並未同步公布新任董事長，預期近期將公布。

李文柱原先擔任群益期貨董事長，2022年8月正式轉任群益金鼎證券總經理，群益金鼎前董事長王濬智今年4月初因健康因素辭任之後，李文柱代理董事長至今。

群益證23日同步公告，法人董事改派代表人及達三分之一以上董事代表人發生變動，從泰和建築經理江政佳，改為台中銀證券董事總經理周秀真。

群益 期貨

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