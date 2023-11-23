陳冲：幣安事件突顯虛擬資產已進入法律與秩序時代

幣安因為涉協助哈瑪斯金流，遭重罰40億美元天價罰金，對此新世代金融基金會董事長陳冲今日指出，這是有史以來最大的罰款，不僅突顯數位金融的法制化非常重要，同時也顯示這個行業已進入法律與秩序的新時代。

陳冲也批評，過去五年來，台灣在相關立法上有「得過且過」的心態，應該要給穩定幣好的法制環境，其中在亞洲國家，可借鏡新加坡與日本的管理經驗，並強調該有台式的stablecoin：「讓穩定幣也有條路可以走！」

新世代金融基金會今日以虛擬資產的挑戰為題舉辦虛擬經濟論壇，並特別邀請日本穩定幣發行機構日本三菱日聯信託銀行策略長竹澤友輔針對日本的穩定幣發行架構進行專題演講。陳冲在開場致辭時語重心長的指出，很多社群平台或通路都想進軍虛擬資產，例如，先前臉書想發行libra、 paypal也想進軍，但都令美國政府擔心管理上的問題，而對此，亞洲國家裡，就以新加坡和日本對穩定幣的立法步調最先進。

陳沖一直對外疾呼穩定幣法案，加密專法這兩個法案立法的重要性，今日亦特別列示「台灣版的數位金融法制」的問題。他表示，台灣版數位金融法制主要有三大問題：1、如何正名；2、管理機關到底是誰；3、只有指導原則但沒有法律，管理強度不夠。

陳冲進而對上述三大重點分析，主管機關在110年公布了「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」作法源依據，2年之後，在今年金管會發布「管理虛擬資產平台及交易業務事業指導原則」，但陳冲認為，光是指導原則並不足以管理。

而且，在名詞上，很顯然從2年前的虛擬「通貨」改成虛擬「資產」，他特別指出，「名詞的轉換，顯見主管機關也在思考何種名詞才是對的。」陳冲認為，該如何正名，也是問題，畢竟「必也正名乎」，他直言，光是法令就有兩種名詞了，民眾一定很困擾。

陳冲接著指出，除了CBDC還在畫圖階段，虛擬資產由誰來作主管機關，也很重要，他形容：「小孩沒有父母在管，也很辛苦、很可憐！」他進而強調，只有指導原則，但沒有明確的法律依據，未來發生問題時一定會演變成災難。

新世代金融基金會也觀察，近期虛擬資產的金融發展，正處於創新與監管拔河的重要時刻，國際市場出現諸多監管上的亂流，加上近期我國市場的金融詐騙案件頻傳。因此，我國主管機關過去對於虛擬資產業者的管理從富有彈性的監管方式而必須轉趨嚴格並與國際監管對齊。

基金會也認為，於此同時，亞洲周遭競爭市場國家如日、韓、港、星等地，紛紛推出明確監管法規與執照發放制度，想要競爭這下一世代的虛擬金融中心的領先地位。相較之下，我國對於虛擬資產的法規與監管尚無特別的專法與相關制度設計，此管制空窗期，雖對業者較有彈性，但也衍生出虛擬資產基礎建設極度缺乏、金融詐騙與消費者保護不足的重大社會問題，因此今日特別舉辦該論壇。

虛擬經濟在當今全球經濟中扮演著日益重要的角色，隨著AI與Web3區塊鏈技術的興起，下一世代金融創新的重要發展方向，虛擬經濟產業勢必舉足輕重。

藉由論壇舉辦，聚集業界專家、學者、企業家和政府官員，探討虛擬經濟的趨勢、挑戰和機遇，促進合作和交流，聚焦處理當前產業所面臨

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