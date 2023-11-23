Dream Big 元大公益圓夢計畫為夢想添翼 元大攜八單位展成果

元大金控暨元大文教基金會「Dream Big元大公益圓夢計畫」邁入第七屆，11月22日八個圓夢團體於華山文創園區舉辦期末成果發表會，透過音樂、藝術、餐飲、永續等形式，攜手元大志工發表推動高齡創藝、社區創生、嬤孫共學、唐寶寶與憨兒藝術療癒創作的年度成果，圓人生的夢並創造生命價值感，更藉此深入偏鄉，將愛分享給更多的人。

元大志工是圓夢計畫最堅實的後援，在成果發表會特別擔綱串場戲劇引言，展現多才多藝服務面向，圓夢夥伴加上元大志工，為夢想裝上翅膀，就能飛得更高，善的影響力就會更大。元大文教基金會執行長楊荊蓀表示，疫情後的出國潮讓海外旅遊人次較去年增加19倍，元大志工卻將工作之餘的時間用來參與公益教育服務，不僅集團同仁攜家帶眷踴躍報名，在地社區青年、海外回台放暑假的校園志工也都熱情加入支持，持續連結更多善心與公益能量。

有別於過去以公益教育服務模式，第七屆Dream Big元大公益圓夢計畫將藝術療癒課程作品製作實用文具，元大志工陪伴財團法人桃園市私立心燈啟智教養院的憨兒大朋友共同挑戰用廢瓶蓋、電線等材料製成鮟鱇魚，並將成品轉製成環保又實用的文件夾，擔任計畫評審的今周刊研發長王之杰收到熱騰騰的作品表示，「心燈大朋友就如同這些活力鮟鱇魚，雖然潛在深海，仍發著閃閃光芒!」

社團法人唐氏症關愛者協會的唐寶寶們，特地帶來自畫像與練習已久的「讓愛傳出去」舞蹈，展現透過計畫持續300堂的練習成果。新北市平溪區龍安社區發展協會長者則帶來精彩的天燈舞表演，十位分別居住在不同山區的長者，克服行動與交通的不便，每周參與嬤孫共學課程，希望大家看到平溪的精采活力。

台灣銀粉村環境藝術協會展出苗栗南庄阿婆與元大志工們合作完成的草間藝術作品-「阿婆給你靠」抱枕，造型用色生動繽紛，是妝點南庄老街活化社區藝術最古錐可愛的圓夢翅膀。感動的還有國家圖書館、同時也是第六屆圓夢評審委員的曾淑賢館長，帶領同仁支持「圓夢培力工作坊」，提供豐富的社群影音教學資源，進一步促進本屆獲選單位社團法人臺灣木想傢人才培育協會，將觸角延伸至台北，服務更多對木藝有興趣的北漂青年。

第三屆圓夢夥伴新北市立豐珠中學及第七屆社團法人台灣兒少玩心教育協會，啟發多媒體實作及音樂團練陪伴青少年等教案靈感，透過圓夢培力平台，持續邀請每一屆獲選圓夢單位回到Dream Big元大公益圓夢計畫大家庭教學相長，收穫更多養分。

第六屆林靜羭社工師事務所也加入元大志工行列，帶領銀髮巧藝師們熱情響應本屆獲選的財團法人水源地文教基金會「薪傳種子染織工藝文化推廣計畫」，陪伴台中學童體驗台灣傳統染織工藝，透過Dream Big元大公益圓夢計畫也牽起友誼橋樑，縫紉手藝結合水源地藍染技術，合作打造專屬於台中市太平區在地代表作品，實踐公益平台永續精神。

Dream Big元大公益圓夢計畫推動七年以來，已陪伴45個團體圓夢展翅飛翔，集團內、外共有超過7,000人次的圓夢志工參與計畫，總服務場次超過320場，在發揮金融專業同時，將愛的力量加乘，成為最夯的圓夢公益服務平台。

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