信託公會舉辦大專信託創意發想競賽 參賽提案質量兼具

信託公會今年持續舉辦校園信託扎根活動，繼11月8日熱鬧舉辦高中職信託知識競賽，活動深獲學校師生與家長好評後，另一項校園競賽的重頭戲是「大專院校信託創意發想競賽」，決賽於今(22)日登場。該競賽可讓年輕學子們發揮創意，利用信託制度為現實社會中遇到的生活情境提出解方，一方面可讓學子們養成按部就班解決問題的能力，一方面可為信託業者提供靈感，開發更貼近民眾生活需求的信託服務。

「大專院校信託創意發想競賽」是國內唯一針對信託教育而舉辦的校園推廣活動，今年第二屆競賽是由致理科技大學財務金融學系規劃籌辦，報名參賽的校數、隊伍與人數均較首屆大幅增加。大專院校參賽規模達到9校74隊，計272人報名，來自全國各大專院校師生的回饋與詢問也十分踴躍。

信託公會呂蕙容秘書長提到，大專院校信託創意發想競賽選拔的程序有兩階段。首先，學生需依「信託創意企劃競賽稿件格式說明」提交書面資料，內容需從「動機與目的」、「產品或服務創新內容」、「技術與核心能力」、「可行性分析」等四項完整說明提案目的和動機，以及能為現實社會改善什麼問題。而第二階段，則是請通過書面初審的隊伍以簡報方式向評審們說明提案概要和優點。在提交書面資料的74隊中能夠脫穎而出進入決賽的12隊同學，就已證明提案資料十分完整優秀。

致理科技大學財務金融系張佳雯系主任指出，今年大專院校信託創意發想競賽遞件的質量與數量均在水準之上，而進入決賽的12支隊伍若要取得好成績，提案內容與臨場口說表現同樣重要。且隨著信託業者近年提出的信託服務愈來愈多，今年學生們也在現有信託服務啟發之下，提案內容也相當多樣，且特色有以下三點：首先，設想需要信託的受益族群變得廣泛：除了常見的身障族群或是家中唯一經濟支柱者之外，也想到以單身黃金女性、租屋族理財為目標族群；再者，信託目的也變得多樣：除了為受益人達到退休安養、財產保障、照顧家人外，也提到以慈善公益為目的；最後是信託服務模式也相當創新：除了提出以智能合約優化信託流程的想法外，也發想以AI人工智慧技術做為服務核心，讓受託人服務成本更低，間接也讓客戶受惠。大專組信託創意競賽在經過嚴格初審後，共有6校12隊進入11月22日的決賽，每隊都在現場完成精彩簡報，最後由臺北商業大學奪冠，致理大學分居第二、三名，文化大學、長榮大學、健行科技大學、康寧大學同學臨場的表現也都相當優秀。

呂蕙容提到，「信託校園扎根計畫」是值得持續深耕與投注資源的活動；「高中職知識競賽」可培養學子們團隊合作與榮譽；大專院校信託創意發想競賽可提供年輕學子們發揮創意的舞台。兩項競賽均能讓學生在學期間培養對信託之認知，也可藉此在各級教育體系逐步培育信託服務產業所需的人才，並期許未來有更多年輕且具創意的人才加入信託業。信託公會將持續推動「信託校園扎根計畫」相關活動，也希望能帶動更多學校與信託業進一步合作，讓信託觀念扎根，信託服務成長興盛。

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