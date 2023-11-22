想要超商禮券、行動電源 快加入這個學習網會員

臺灣證券交易所宅在家學習網推出「宅在家學習網會員訂閱抽好禮」活動，會員人數即將達標10,000人，將抽出100位百元超商禮券得主，並加碼2人送行動電源。越早加入會員中獎機會越高。

為使金融證券知識更深入投資大眾，宅在家學習網除每月定期更新網站內容外，為了讓投資人月月都有新知送上門，證交所於去年優化新增會員專區，搭配每月發送電子報訂閱制度，於每月更新內容同步發送更新資訊給訂閱者，以利投資大眾輕鬆掌握淺顯易懂的證券金融知識。同時，辦理「宅在家學習網會員訂閱抽好禮」活動，會員人數每達標一個門檻，即抽出百元獎金禮券，更有加碼禮送行動電源，最後的終極大獎則是Apple iPad air 64G。

投資人只要於宅在家學習網完成會員註冊，並訂閱宅在家學習網電子報，即可獲得抽獎資格。今會員人數即將突破10,000人，解鎖第四次入會抽好禮活動，近在咫尺。

近年台股投資人結構加速年輕化，隨著投資人結構改變，證交所提醒投資人，進入市場前，應了解商品特性及交易制度，做好風險控管，才是長久投資及交易之道，但艱澀的專業術語跟難懂的觀念，往往讓人卻步。宅在家學習網專區，採深入淺出的方式，內容涵蓋證券交易常識、風險控管及投資人教育宣導活動等，結合影音專區、趣味漫畫和投資Q&A，規劃「哈燒股識」（圖書室、地雷區、電影院、漫畫館）、「證夯快訊」（名人開講、動動腦時間）、「練功坊」（交易制度、其他相關網站連結）等實用單元，介紹證券知識及強化風險意識。同時，為因應國際淨零轉型趨勢，「碳有價」時代的來臨，特別新增「永續•淨零」專區，讓投資大眾對碳權有基本的認識及概念。

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