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股神加持 短債成抗波動利器

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
巴菲特加碼短債、減碼股票。(資料來源：Bloomberg、中國信託投信整理)
巴菲特加碼短債、減碼股票。(資料來源：Bloomberg、中國信託投信整理)

股神巴菲特掌管的波克夏公司第3季財報揭露，大幅加碼美國短期公債，並同時小幅加碼長天期公債。中國信託投信表示，市場震動難掌控，短債為抗波動利器，可避免承擔過多利率風險，成為現階段資產配置的新寵兒。

巴菲特旗下波克夏公司的最新資產配置來看，第3季股票部位由68.3%降至64.6%，為其連續四季減碼股票部位，長債部位小幅加碼至4.5%，而短債部位則由18.8%上升至25.6%。中國信託投信說，隨著殖利率進入高峰，巴菲特可能認為債市投資價值優於股市，持續增持短債。

另觀察美國最新公布10月CPI年增率由3.8%降至3.2%，低於市場預期3.3%，核心通膨同步降至4.0%，使市場對於12月再度暫停升息的機率大增，引發美債殖利率大跌，10年期公債殖利率於11月14日一舉跌破4.5%，為8個月來最大單日跌幅。

中信美國公債0-1（00864B）經理人張瓈尹認為，在殖利率倒掛下，短債殖利率已來到相對高點，建議投資人面對短期債券市場劇烈震盪時，可適時關注擁有高殖利率、受利率波動影響性較低的短天期美債ETF。

另據FedWatch資料顯示，市場目前預期明年中後可望緩步降息，且從過往經驗來看，在暫停升息的情境下，暫停升息前三至六個月開始布局，並持有1年、2年、3年的報酬率，皆有不錯的報酬，投資人不妨善用長天期美債ETF來掌握行情。

整體來看，美國聯準會（Fed）連二次暫停升息、通膨降溫有感等因素激勵，推升市場預期升息將步入終點，可適時布局長天期美債ETF，追求天期較長的債券資本利得空間更為可期，並搭配短期利率波動大，價格影響較小的短天期美債ETF，透過透過不同比例的配置，可望有效降低投資組合的波動度，為自己打造息利雙收的機會。

債券布局甜蜜點。(資料來源：Bloomberg、中國信託投信整理)
債券布局甜蜜點。(資料來源：Bloomberg、中國信託投信整理)

高殖利率 美國聯準會

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