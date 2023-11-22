金融業前三季阻詐近55億 陳建仁今親赴中信銀視察打氣

行政院院長陳建仁今（22）日與金管會主委黃天牧等人，視察中國信託商銀臨櫃關懷阻詐執行。對於金融業阻詐，陳建仁指出，銀行臨櫃人員將客戶當作自己親人看待，第一線員工提供金融服務，幫助民眾一起防詐相當不容易，金融業努力執行防範詐騙工作，需要導入所謂防詐科技以及行員教育訓練，今天就是希望讓外界看到，金融業如何透過科技防詐。

金管會日前釋出，承諾修改公平代客原則，只要是防詐、阻詐的客訴案件都將會從寬認定，陳建仁認為這是很好的想法。

陳建仁說，政府從去年7月份推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.0計畫」，今年5月更核定「打詐綱領1.5版」。截至目前，打詐國家隊已經完成多項重點工作。

金管會說明，去年一整年金融業臨櫃關懷攔阻金額新臺幣42.41億元，件數7,979件，在政府與金融業公私協力共同阻詐下，今年1至9月，攔阻金額達54.98億元，較去年同期增加90%；件數8,170件，增加48%。

陳建仁說，政府透過公私協力，執行各項防詐工作，就是希望降低國人接觸詐騙集團，透過減少接觸、減少誤信、減少損失，全面降低詐騙受害情勢。

此外，數位部同時在推動強化電商資安防護能力，輔導電商導入物流隱碼服務，大幅降低個資外洩管道，未來宅配訂單不會寫購買人電話。

對於旅宿業開放移工評估報告，傳出黑箱疑雲，陳建仁強調沒有黑箱問題，報告是交通部觀光署針對旅宿業缺工評估分析影響，政府重視旅宿業缺工問題，並已經採取措施，包括納入疫情後擴大就業方案，鼓勵中壯年等加入缺工職場，同時政府提供補助，每年最高每人補助10萬元，希望業者共襄盛舉，一起解決缺工問題，同時讓國內就業更壓蓬勃發展。

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