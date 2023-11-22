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四成投資人憂明年前景不明 國泰世華攜Bridgewater替投資人解惑

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰世華銀行將於11月28日(周二)舉行《2024全球投資趨勢論壇》，攜手全球最大避險基金橋水，共同解析2024年投資機會與風險，預期將是今年底備受投資人矚目的年度盛事。國泰世華銀行/提供
國泰世華銀行將於11月28日(周二)舉行《2024全球投資趨勢論壇》，攜手全球最大避險基金橋水，共同解析2024年投資機會與風險，預期將是今年底備受投資人矚目的年度盛事。國泰世華銀行/提供

美國聯準會（Fed）連續兩度暫停升息，宣布維持現有利率，未帶來市場期待的降息訊號，高利緊縮環境恐將維持更長的時間，成為擾動2024年金融市場走向的一大不確定因素。國泰世華銀行調查，約四成投資人認為2024年景氣難測不明，突顯「後升息時代」對投資人的考驗日趨嚴峻。為此，國泰世華銀行將於11月28日(周二)舉行《2024全球投資趨勢論壇》，以「後升息時代的穩健資產策略」為題，全球最大避險基金橋水 (Bridgewater) 資深投資專家Patrick Dimick將透過線上直播，與國泰世華首席經濟學家林啟超跨海同台，分別發表最新的2024年總經觀點，席間更會展開精采對話，將是備受投資人矚目的年末盛事。

國泰世華銀行連續多年舉行全球投資趨勢論壇，為投資人帶來國際級資產管理機構的第一手觀察，掌握全球經濟脈動。國泰世華銀行也特別透過論壇報名問卷進行調查，了解投資人對明年全球市場景氣的看法，統計目前已報名論壇的投資人中，約四成認為明年景氣難以預測，其中近二成悲觀看待，但也有近四成抱持樂觀態度，足見對通膨及高利率的擔憂、經濟復甦訊號薄弱，以及全球地緣政治等因素下，普遍拉升投資人的危機意識，投資態度多為謹慎中求進。

國泰世華銀行指出，全球經濟前景未明的情況下，投資人在追求收益目標的同時，應更加重視風險控管，以加強鞏固資產的安全性及穩健度，歡迎各界共同參與11月28日(周二)《2024全球投資趨勢論壇：後升息時代的穩健資產策略》，該論壇將全程於國泰世華銀行YouTube頻道及LINE官方帳號，提供中英文雙語直播服務。凡是完成線上報名並取得直播連結者，會後可獨享全場論壇精華文字摘要，全面掌握2024年的投資機會與風險！

國泰世華 2024

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