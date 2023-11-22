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今年來唯一獲淨申購台股中小型基金 統一中小基金狂吸逾五億

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導

去年慘烈的股市空頭，為不少投資人埋下陰影，對於今年台股行情既期待又怕受傷害，甚至出現獲利了結賣壓，使今年來台股基金被淨贖回高達231.01億。以今年最受矚目的台股中小型基金為例，淨贖回為55.04億，但在同類型基金都面臨大量投資人贖回的窘境時，統一中小基金仍獲資金青睞。這檔基金今年來淨申購達到5.27億，為台股中小型基金唯一一檔為淨申購者，顯示投資人信賴統一投信優良品牌，旗下基金淨值長期向上，在後續台股行情，能夠持續帶領投資人財富高速成長。

近期台股強勢反彈，站回萬七之上，也讓不少先前加碼台股基金的投資人獲利。統一投信表示，台股表現通常與美股連動，隨著通膨降溫，影響市場三大重要因素包括美債殖利率、美元指數及利率政策走向發展，都有利股市後市表現。年底將至，股市開始醞釀明年度的作夢行情，加上大選可能帶來的政策利多，使台股有望震盪走高。

統一中小基金經理人陳之硯表示，近日美元指數轉弱，外資開始逐步回補，為台股帶來資金挹注，使市場投資氛圍轉正。做為台股指標性產業的半導體，今年雖然因庫存調整問題，獲利出現大幅衰退，但目前獲利年增率萎縮幅度已逐步收斂，根據歷史經驗，後續半導體景氣回升有望帶動台股開啟長達兩年以上多頭行情，並以中小型股最具表現機會。

今年來台股中小型基金淨申贖前十名。資料來源：CMoney，統計至2023/10/31，為投信投顧公會分類台股中小型基金，為各級別加總。
今年來台股中小型基金淨申贖前十名。資料來源：CMoney，統計至2023/10/31，為投信投顧公會分類台股中小型基金，為各級別加總。

台股 半導體

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